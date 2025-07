CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo khẩn về “cuộc khủng hoảng gian lận” do AI

Sam Altman cho rằng thế giới sẽ đối mặt nhiều thách thức khi AI phát triển, bao gồm cả một cuộc khủng hoảng lừa đảo. Ảnh: Reuters.

“Một điều khiến tôi kinh hãi là hiện vẫn có một số tổ chức tài chính chấp nhận việc xác thực bằng dấu vết giọng nói – tức là bạn nói một cụm từ xác thực, và họ thực hiện giao dịch ngay sau đó” - Altman nói. “Điều đó thật điên rồ khi vẫn còn tồn tại… AI đã đánh bại hầu hết các phương thức xác thực hiện nay, trừ mật khẩu”.

Nhận định này nằm trong buổi phỏng vấn rộng rãi của Altman tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Ba 22/7, về những tác động kinh tế và xã hội của AI. Ông cũng chia sẻ với khán giả – bao gồm đại diện các tổ chức tài chính lớn của Mỹ – về vai trò mà ông kỳ vọng AI sẽ đóng trong nền kinh tế.

Sự xuất hiện của Altman diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố “Kế hoạch Hành động về AI” trong vài ngày tới – một văn bản chính sách nhằm định hướng cách tiếp cận trong việc điều chỉnh công nghệ và thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI.

Mở rộng ảnh hưởng tại Washington

OpenAI, đơn vị đã đóng góp các đề xuất cho kế hoạch này, đã tăng cường hiện diện tại Washington D.C. trong những tháng gần đây. Hôm thứ Ba, công ty xác nhận sẽ mở văn phòng đầu tiên tại thủ đô vào đầu năm sau, nơi sẽ làm việc của khoảng 30 nhân sự. Chan Park – Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu tại Mỹ và Canada – sẽ điều hành văn phòng mới cùng Joe Larson, người rời công ty công nghệ quốc phòng Anduril để đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chính phủ của OpenAI.

Không gian này sẽ được dùng để tiếp đón các nhà hoạch định chính sách, trình diễn công nghệ mới, tổ chức đào tạo AI cho giáo viên và quan chức chính phủ. Đây cũng sẽ là nơi thực hiện các nghiên cứu về tác động kinh tế của AI và mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ.

“Tôi rất lo lắng rằng một cuộc khủng hoảng gian lận lớn đang cận kề,” Altman nói. “Hiện tại chỉ là cuộc gọi thoại, nhưng sắp tới sẽ là video hoặc FaceTime – không thể phân biệt được với thực tế”. Altman cho biết dù công ty ông không tạo ra công cụ giả mạo như vậy, nhưng thế giới sẽ phải đối mặt với thách thức đó khi AI tiếp tục phát triển.

Altman đang hậu thuẫn một công cụ có tên The Orb, do nhóm Tools for Humanity phát triển, với mục tiêu cung cấp bằng chứng cho thấy người dùng là con người thật – trong một thế giới mà AI khiến việc phân biệt thật-giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Nỗi lo về siêu trí tuệ nhân tạo

Altman cũng chia sẻ điều khiến ông mất ngủ: đó là viễn cảnh các thế lực xấu tạo ra và lạm dụng “siêu trí tuệ nhân tạo” trước khi phần còn lại của thế giới đủ khả năng phòng vệ – chẳng hạn như một đối thủ của Mỹ sử dụng AI để tấn công lưới điện quốc gia hoặc chế tạo vũ khí sinh học.

Altman cũng bày tỏ lo ngại con người có thể mất quyền kiểm soát đối với các hệ thống AI siêu thông minh, hoặc trao cho chúng quá nhiều quyền quyết định. Nhiều công ty công nghệ, bao gồm cả OpenAI, đang theo đuổi mục tiêu phát triển siêu trí tuệ nhân tạo – Altman từng dự đoán thập niên 2030 có thể chứng kiến AI thông minh vượt xa con người – nhưng chưa rõ cột mốc đó được định nghĩa ra sao và khi nào thì đạt được.

Tác động đến việc làm? "Không ai biết chắc"

Tuy nhiên, Altman cho biết ông không quá lo ngại như một số người đồng cấp ở Thung lũng Silicon về việc AI sẽ ảnh hưởng đến lực lượng lao động – trái ngược với những cảnh báo từ CEO Anthropic Dario Amodei hay CEO Amazon Andy Jassy.

Thay vào đó, Altman cho rằng “không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

“Theo tôi, đây là một hệ thống quá phức tạp, công nghệ quá mới và có ảnh hưởng quá lớn để có thể dự đoán trước” - ông nói.

Dù vậy, ông cũng đưa ra một số suy đoán. Altman nói rằng tuy “cả một lớp công việc sẽ biến mất”, nhưng những dạng công việc mới sẽ xuất hiện. Ông lặp lại một dự đoán trước đó rằng nếu nhìn về tương lai 100 năm nữa, có thể người lao động sẽ không còn làm các công việc “thật” như ngày nay.

“Bạn có mọi thứ bạn cần. Bạn không cần làm gì cả,” Altman mô tả về người lao động tương lai. “Vì vậy, bạn sẽ tạo ra một công việc mang tính trò chơi xã hội để giải trí, để lấp đầy thời gian và cảm thấy mình có ích”.

Altman dường như cho rằng không cần quá lo việc AI lấy đi việc làm – vì trong tương lai, chúng ta có thể không cần đến công việc nữa.

Nguy cơ lừa đảo ngày càng tăng

Dù Altman đưa ra các cảnh báo về rủi ro, OpenAI vẫn kêu gọi chính quyền Trump tránh áp dụng các quy định mà họ cho rằng sẽ cản trở khả năng cạnh tranh của các công ty công nghệ Mỹ với các đối thủ nước ngoài. Đầu tháng này, Thượng viện Mỹ đã bỏ một điều khoản gây tranh cãi trong dự luật của ông Trump – vốn ngăn các bang ban hành luật liên quan đến AI trong vòng 10 năm tới.

Altman không phải người duy nhất lo ngại AI sẽ tiếp tay cho gian lận. Năm ngoái, FBI đã cảnh báo về các vụ lừa đảo bằng cách “sao chép” giọng nói và video qua AI. Nhiều phụ huynh cho biết đã bị lừa gọi điện xin tiền khi tưởng con cái mình đang gặp nguy hiểm.

Đầu tháng này, các quan chức Mỹ còn cảnh báo có người dùng AI giả giọng Ngoại trưởng Marco Rubio để liên lạc với các bộ trưởng nước ngoài, một thống đốc bang và một nghị sĩ quốc hội.

Báo cáo về hiệu suất lao động của ChatGPT

Cùng với bài phát biểu của Altman, OpenAI cũng công bố một báo cáo do nhà kinh tế trưởng đầu tiên của công ty, Ronnie Chatterji, biên soạn – về tác động tích cực của ChatGPT đối với năng suất lao động.

Chatterji – người từng là điều phối viên của Đạo luật CHIPS và Khoa học trong chính quyền Biden – so sánh AI với những công nghệ mang tính cách mạng như điện và bóng bán dẫn. Ông cho biết ChatGPT hiện có 500 triệu người dùng trên toàn cầu.

Tại Mỹ, 20% người dùng sử dụng ChatGPT như một “gia sư cá nhân” để “học tập và nâng cao kỹ năng,” dù báo cáo không nêu rõ họ đang học gì. Hơn một nửa người dùng Mỹ của ChatGPT trong độ tuổi 18 đến 34, cho thấy “có thể sẽ có lợi ích kinh tế dài hạn khi họ tiếp tục sử dụng công cụ AI trong công việc tương lai.”

Trong năm tới, Chatterji dự định hợp tác với các nhà kinh tế Jason Furman và Michael Strain để thực hiện nghiên cứu dài hơi hơn về tác động của AI đối với việc làm và lực lượng lao động Mỹ. Nghiên cứu này sẽ được thực hiện tại văn phòng mới của OpenAI ở Washington D.C.