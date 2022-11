Chỉ thị mới về ổn định thị trường xăng dầu

Trước tình trạng kinh doanh xăng dầu qua chai lọ tự phát tại vỉa hè trên một số tuyến phố của Hà Nội những ngày qua, ngày 5-11, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã có công văn hỏa tốc số 999/CQTT-KT-PHLN gửi lực lượng liên ngành gồm: Công an TP. Hà Nội; Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội; Ban Chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã, yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục QLTT TP Hà Nội và các lực lượng chức năng có liên quan xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm về xăng dầu theo quy định, kiên quyết xử lý tình trạng kinh doanh xăng dầu tự phát qua các chai, lọ, bình can trên một số tuyến đường, góp phần đảm bảo an ninh trật tự thị trường xăng dầu và công tác an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông cho người đi đường;

Giám sát chặt chẽ việc cung ứng, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định về kinh doanh xăng dầu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là các hành vi đầu cơ, găm hàng, giảm thời gian bán hàng, tạo khan hiếm xăng dầu trên địa bàn để trục lợi.