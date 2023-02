Chiến lược mới của “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) đã thay đổi nhận diện thương hiệu, từ logo “TTC Sugar” sang “TTC AgriS” từ đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021-2022.



Đi cùng sự thay đổi nhận diện thương hiệu này, doanh nghiệp của bà Huỳnh Bích Ngọc - người được mệnh danh là “nữ hoàng mía đường” của Việt Nam, cũng chính thức chuyển đổi mô hình kinh doanh từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp thương mại dịch vụ - xuất nhập khẩu, hướng đến chuỗi giá trị toàn diện và nông nghiệp bền vững.

Những bước đi đầu tiên của TTC AgriS trong lộ trình mới

Thành Thành Công - Biên Hòa đã ghi nhận được những kết quả khả quan đầu tiên sau vài tháng kể từ khi công bố nhận diện thương hiệu mới TTC AgriS và chiến lược mới của công ty.

Kết thúc quý II niên độ tài chính 2022-2023, cơ cấu doanh thu TTC AgriS có sự chuyển dịch đáng kể khi ngoài đường là sản phẩm chủ lực thì doanh thu khác cũng là một điểm nhấn khi ghi nhận gần 584 tỷ đồng, chiếm 4,8% doanh thu, tăng 154% so với cùng kỳ. Doanh thu này đến từ hoạt động bán máy móc cơ giới và các sản phẩm nông nghiệp khác như chuối, dừa, cao su…

“Sự dịch chuyển trong cơ cấu doanh thu này đã chứng minh cho việc SBT đang đi đúng lộ trình hướng tới chuỗi giá trị nông nghiệp toàn diện, trở thành công ty nông nghiệp hàng đầu khu vực, vận hành và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ liền mạch, tối đa hóa lợi nhuận”, phía SBT đánh giá.

Chủ tịch Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa Huỳnh Bích Ngọc. Ảnh: SBT



Kết thúc quý II, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi ghi nhận 11.400 tỷ đồng, chiếm gần 93% doanh thu, tăng hơn 28,5% so với cùng kỳ.

Phần còn lại là doanh thu phân bón đạt gần 123 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ; doanh thu mật rỉ đạt 113 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ và doanh thu từ điện ghi nhận 62 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý II niên độ 2022-2023, TTC AgriS đã tiêu thụ hơn 683.000 tấn đường, ghi nhận doanh thu thuần lũy kế đạt 12.281 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ, hoàn thành 72% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ của các kênh bán hàng ghi nhận tăng trưởng đáng kể , trong đó, kênh xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc khi sản lượng bán hàng tăng hơn 70%, kênh công nghiệp B2B tăng 26% so với cùng kỳ.

SBT đánh giá đây là dấu hiệu khởi sắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ đường được cải thiện đáng kể trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Ngoài ra, giá đường thế giới cũng đang tăng vọt sau khi chạm đáy ở vùng giá 9 cents/lb vào tháng 4/2020 và tăng lên vùng cao nhất trong vòng 6 năm qua với mức giá xấp xỉ hơn 20 cents/lb vào cuối tháng 1/2023, dự báo vẫn duy trì trung bình ở vùng 18,5 cents/lb đến tháng 10 năm nay.

Chiến lược mới của nữ hoàng mía đường Huỳnh Bích Ngọc

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2021-2022 hồi tháng 10/2022, Chủ tịch SBT Huỳnh Bích Ngọc chia sẻ nhiều với nhà đầu tư về mô hình kinh doanh mới của Thành Thành Công - Biên Hòa.

Nhiệm vụ trọng tâm của SBT trong năm tài chính 2022-2023 là chuyển đổi mô hình quản trị công ty từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu. Ảnh: SBT

Bà Ngọc nhấn mạnh, định vị chiến lược của TTC AgriS so với giai đoạn trước là trở thành nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, định hướng thị trường và đón đầu mọi nhu cầu của khách hàng.

Song song đó, với vị thế là công ty đa quốc gia, TTC AgriS đẩy mạnh hoạt động R&D để trở thành doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao - thương mại tiêu dùng tích hợp, từ đó tiếp tục gia tăng giá trị tuần hoàn trên chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch.

Bà Ngọc nhận định nhiệm vụ trọng tâm của SBT trong năm tài chính 2022-2023 là chuyển đổi mô hình quản trị công ty từ kỹ thuật sản xuất sang thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu. Theo đó, SBT sẽ chủ động bám sát chiến lược kinh doanh quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tạo tiền đề vững chắc cho việc niêm yết cổ phiếu tại thị trường Singapore hoặc quốc tế.

SBT đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) nhằm đẩy mạnh lộ trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mới của công ty.

Theo bà Ngọc, xuyên suốt niên độ 2022-2023, SBT cũng sẽ chuyển đổi hoạt động kinh doanh thuần túy sang mô hình Commercial Center (trung tâm thương mại) - mô hình kinh doanh đa kênh thông qua đa dạng ngành hàng; mở rộng hệ thống phân phối đa kênh; tối ưu chuỗi cung ứng và chi phí logistics; tập trung hoạt động phân phối kèm dịch vụ hậu mãi, lấy khách hàng là trung tâm.