Tập đoàn 911 bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới

Tập đoàn 911 (mã NO1, sàn HOSE) đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm vào vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bà Thơm thay thế cho ông Lưu Đình Tuấn, người sáng lập Tập đoàn 911 và từ trần vào ngày 22/11/2024.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch HĐQT mới tại Tập đoàn 911. Nguồn: NO1

Bà Thơm sinh năm 1983, trình độ chuyên môn cử nhân kế toán. Trong đó, bà Thơm đã tham gia vào Tập đoàn 911 từ tháng 3/2011, đã trải qua nhiều vị trí quan trọng tại 911 như Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính từ tháng 3/2011 đến tháng 4/2017; thành viên HĐQT từ tháng 5/2017; Phó Tổng Giám đốc từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2024.

Với hơn 13 năm làm việc tại Tập đoàn 911 và đã kinh qua nhiều vị ví quan trọng, bà Thơm được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Tập đoàn 911 phát triển bền vững trong tương lai.

Ông Lưu Đình Tuấn thành lập 911 vào năm 2011 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nâng hạ, cần cẩu, thiết bị bơm, trộn bê tông, thiết bị hạ tầng, thiết bị trong lĩnh vực vệ sinh và môi trường, cho thuê máy xây dựng, phụ tùng máy móc công trình …

Ông Tuấn sinh năm 1979, trình độ kỹ sư cơ khí - xây dựng máy móc chuyên ngành. Ông là cổ đông lớn nhất, sở hữu 20,83% vốn. Vợ ông Tuấn -- bà Nguyễn Thị Hải -- sở hữu hơn 1,7 triệu cổ phiếu NO1 (7,28% vốn). Bà Thơm, Chủ tịch HĐQT mới, là em gái của bà Hải.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn 911 ghi nhận doanh thu đạt 672,19 tỷ đồng, tăng 62,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 19,42 tỷ đồng, tăng 211,2% so với 9 tháng đầu năm 2023. Năm 2024, Tập đoàn 911 đặt kế hoạch doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 18 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đạt 19,42 tỷ đồng, Tập đoàn 911 đã hoàn thành tới 107,9% so với kế hoạch năm 2024.