Chợ đầu mối, siêu thị Hà Nội đồng loạt giảm giá cam sành

Cam sành đồng loạt giảm giá

Khảo sát của phóng viên tại các chợ truyền thống như Kim Liên (quận Đống Đa), Thành Công (quận Ba Đình), chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng) cho thấy, giá cam sành bán ra đang dao động trong khoảng 18.000 - 35.000 đồng/kg tùy loại, giảm khoảng 10 - 30% so với tuần trước.

Cụ thể cam sành Vĩnh Long giá 17.000 - 18.000 đồng/kg, cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang) giá 15.000 - 17.000 đồng/kg, giảm 7.000 đồng; cam sành Hà Giang có giá dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng; cam sành vỏ xanh hàng Sài Gòn giá từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 - 10.000 đồng/kg tùy thuộc vào chất lượng.

Người tiêu dùng mua cam sành tại siêu thị Winmart. Ảnh: Hoài Nam

Không chỉ giảm giá tại hệ thống chợ truyền thống, tại các siêu thị như Big C, Mega Maket, Win mart cũng trong tình trạng tương tự. Hiện hệ thống siêu thị Winmart đang tổ chức chương trình giảm giá từ 24.900 đồng/kg xuống còn 18.900 đồng cho 1kg cam sành Hàm Yên. Trong khi đó tại hệ thống Tops Market giảm giá lên đến 42% cho sản phẩm cam sành Vĩnh Long, hiện được bán với giá 16.900 đồng/kg; cam sành Hà Giang giảm 58% hiện được bán với giá 17.900 đồng/kg, cam sành oganic giảm 15%, có giá 25.900 đồng/kg...

Lý giải nguyên nhân khiến sản phẩm cam sành đồng loạt giảm giá, các tiểu thương có chung ý kiến, thông thường sau Tết giá cam chỉ giảm nhẹ hoặc đi ngang, tuy nhiên năm nay cam được mùa, sản lượng lớn mà lượng tiêu thụ hiện tại lại yếu nên giá giảm mạnh.

“Hiện loại cam sành Vĩnh Long giảm mạnh nhất bởi vị chua chỉ phù hợp làm nước sinh tố, trong khi thời tiết Hà Nội đang giá rét nên sức tiêu thụ không cao. Còn cam sành Hà Giang hoặc Sài Gòn vị ngọt hơn nên được nhiều người tiêu dùng tìm mua, giá nhập về tại chợ đầu mối đã hơn 15.000 đồng/kg nên giá bán lẻ phải 20.000 - 25.000 đồng/kg” - một tiểu thương thông tin.

Siêu thị, sàn thương mại điện tử hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

Nhằm hỗ trợ người trồng cam tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ sản phẩm, một số hệ thống siêu thị lớn như Big C, Vinmart, Co.op Mart cũng đã vào cuộc thu mua cam sành. Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail (tập đoàn quản lý siêu thị GO!, Big C) Nguyễn Thị Bích Vân cho biết, từ ngày 15/2, các siêu thị GO!, Big C triển khai chương trình bán cam sành với mức giá không lợi nhuận, qua đó hỗ trợ nông dân tỉnh Vĩnh Long vượt qua khó khăn.

Theo đó, mỗi kg cam sành Vĩnh Long bán ra tại các siêu thị Big C tại TP Hồ Chí Minh là 10.900 đồng/kg, còn tại Big C và GO! khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 12.900 đồng/kg, TP Hà Nội là 16.900 đồng/kg. Tương tự, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung thông tin, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op sẽ thu mua gần 100 tấn cam sành của tỉnh Vĩnh Long để bán tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra.

Thực tế cho thấy, cùng với hệ thống siêu thị, các sàn thương mại điện tử cũng vào cuộc hỗ trợ người nông dân tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ sản phẩm cam sành. Đại diện sàn thương mại điện tử Shopee cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long trong việc quảng bá và tiêu thụ cam sành từ các nhà vườn trên sàn thương mại điện tử, Shopee và ShopeeFood đã phối hợp cùng Foodmap.asia (Foodmap) triển khai chiến dịch “Giỏ cam yêu thương”.

Cụ thể, khi đặt mua sản phẩm cam sành Vĩnh Long từ Foodmap trên sàn Shopee, người dùng có thể nhập mã CAMSANH được giảm 5.000 đồng cho đơn hàng từ 99.000 đồng, hoặc nhập mã SPPGCYT2023 sẽ được giảm 10.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng khi thanh toán qua ví điện tử ShopeePay.

Người tiêu dùng mua cam sành tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Hoài Nam

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm mua sản phẩm Foodmap từ ShopeeFood trên ứng dụng Shopee và nhập mã GCYT15 để được miễn phí vận chuyển 15.000 đồng cho đơn 0 đồng, hoặc nhập mã GCYT18 để được miễn phí vận chuyển 18.000 đồng cho đơn từ 200.000 đồng. Tương tự, Lazada Việt Nam cũng phối hợp cùng Foodmap đưa cam sành từ các nhà vườn lên sàn thương mại điện tử với giá chỉ 10.000 đồng/kg.

Mặc dù các siêu thị, sàn thương mại điện tử đã hỗ trợ người trồng cam tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên theo các chuyên gia kinh tế vấn đề khiến tình trạng được mùa mất giá là do tại nhiều địa phương vẫn phổ biến việc sản xuất không theo định hướng quy hoạch, dẫn đến nguồn cung sản phẩm vượt quá nhu cầu, gây ra hiện tượng mất cân đối cung - cầu. Bên cạnh đó sản phẩm cam Việt Nam không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thiếu liên kết giữa sản xuất với thị trường tiêu thụ nên tình trạng được mùa mất giá là khó tránh khỏi.

Theo Kinh tế & Đô thị