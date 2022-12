Chọn giỏ quà biếu Tết

Khách hàng chọn lựa giỏ quà Tết tại Siêu thị GO! Cần Thơ.





Phụ trách công đoàn tại một doanh nghiệp trên địa bàn quận Ninh Kiều, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, chia sẻ: “Việc kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Do vậy, các chi tiêu cũng phải được tính toán sao cho tiết kiệm nhất nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ, chất lượng. Cách đây 1 tháng các điểm kinh doanh đã gởi rất nhiều mẫu giỏ quà với đa dạng mức giá cùng chiết khấu hấp dẫn cho khách mua số lượng lớn. Ðặc biệt, tôi rất thích chọn những giỏ quà là hàng thực phẩm sử dụng hàng Việt, hàng đặc sản địa phương”.

Những ngày gần đây, không khí chào mời, mua bán các loại giỏ quà Tết đã nhộn nhịp. Các sản phẩm bên trong hộp quà Tết thông thường gồm: trà, cà phê, bánh quy, mứt, hạt điều, rượu, dầu ăn, nước mắm, lạp xưởng, bột ngọt… Ngoài các mẫu giỏ quà gói sẵn, các siêu thị đều nhận gói theo yêu cầu khách hàng. Nhiều nhãn hàng như Chinsu, Meizan, Neptune, Nescafe... cũng giới thiệu hộp quà Tết được đóng gói với các sản phẩm cùng thương hiệu. Các đơn vị đều áp dụng mức chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng mua số lượng lớn.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C thiết kế 35 mẫu giỏ quà Tết với giá từ 99.000 đồng/giỏ. Với đa dạng mức giá: 150.000, 200.000, 300.000, 450.000, 500.000, 650.000, 750.000 đồng/giỏ; cao cấp với các mức giá từ 1-3 triệu đồng/giỏ. Tại GO!, Big C áp dụng mức chiết khấu từ 8-9%, tùy theo giá trị hóa đơn. Ðại diện Trung tâm MM Mega Market cho biết, để chuẩn bị cho dịp Tết 2023, đơn vị đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20-30% so với Tết năm 2022; tăng 40-50% so với những tháng bình thường. Thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt tăng đến 100%. Riêng với giỏ quà Tết, đơn vị giới thiệu khoảng 16 mẫu (Hamper) cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với giá dao động từ 300.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ, tập trung nhiều vào các mặt hàng mứt, trái cây, thực phẩm khô, đồ uống..

Hệ thống siêu thị Co.opmart giới thiệu 40 mẫu giỏ quà Tết 2023. Giỏ quà kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu trong nước và quốc tế và các sản phẩm hàng nhãn riêng Co.op. Ðặc biệt, tại khu vực TP Hồ Chí Minh, Co.opmart thiết kế giỏ quà Tết bằng thực phẩm tươi sống là hàng nhập khẩu cao cấp như thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, cua, cá, bào ngư… giá từ 194.000 đồng/giỏ. Song song đó, Co.opmart triển khai dịch vụ mâm cỗ gia tiên. Tùy theo nhu cầu, khách có thể đặt: mâm cỗ mặn nấu chín, mâm cỗ mặn sơ chế, mâm cỗ chay nấu chín, mâm ngũ quả. Ðể đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, mâm cỗ gia tiên và giỏ quà thực phẩm tươi sống được siêu thị giao trong thời gian từ ngày 14 đến 21-1-2023 (nhằm ngày 23-30 âm lịch). Với chương trình “Gắn kết tình thân - Tết xa thêm gần”, khách hàng có thể đến siêu thị Co.opmart bất kỳ để chọn mẫu giỏ quà Tết, mẫu giỏ quà này sẽ được siêu thị giao đến địa chỉ theo yêu cầu thuộc các tỉnh, thành có Co.opmart trú đóng. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ giao giỏ quà Tết miễn phí tại website www.cooponline.vn.

Bà La Ngọc Trương, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Cần Thơ, cho biết, hàng hóa Tết tại siêu thị đã được chuẩn bị xong, đặc biệt với sản phẩm giỏ quà Tết, đảm bảo đáp ứng đủ cho nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân. Các sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt về xuất xứ hàng hóa, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi mua giỏ quà Tết khách hàng được mua kèm túi môi trường Co.opmart với giá không lợi nhuận và được chiết khấu lên đến 15% so với giá gốc khi đặt với số lượng lớn.

Tại các điểm kinh doanh trái cây nhập khẩu, năm nay sẽ cho ra mắt những mẫu giỏ quà Tết là các loại trái cây nhập khẩu cao cấp hoặc giỏ kết hợp giữa trái cây với thực phẩm đóng hộp nhập khẩu (chà là khô, nho khô, bánh, kẹo, nước uống đóng chai…), tùy theo số lượng hàng hóa, giá các giỏ quà từ khoảng 350.000 đồng/giỏ.

Thị trường còn có các loại hộp quà cao cấp. Với dòng sản phẩm này chủ yếu sử dụng hàng nhập khẩu, giỏ/hộp quà cũng được chăm chút bằng những chất liệu cao cấp như giả da, hộp bìa cứng, giỏ/hộp tre, lục bình, sợi lác… giá dòng sản phẩm này khá cao, từ 1,5 triệu đồng đến trên dưới 10 triệu đồng/giỏ. Các điểm bán cũng nhận gói theo yêu cầu khách hàng nên giá trị giỏ quà có thể thay đổi.

Tại hầu hết các điểm bán đều kinh doanh online trên các website hoặc trên các fanpage (mạng xã hội), nên khách hàng không cần trực tiếp đến xem giỏ hàng mà chỉ chọn trực tuyến và yêu cầu giao hàng tận nơi. Trên các trang thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada… giỏ quà Tết 2023 cũng được giới thiệu rất nhiều mẫu với đa dạng mức giá. Các sản phẩm OCOP (chương trình Mỗi xã một sản phẩm), thương hiệu nông sản Việt cũng được đưa vào giỏ quà Tết với mẫu mã khá ấn tượng. Ðặc biệt, nhiều cửa hàng còn giới thiệu giỏ quà tặng là những sản phẩm đặc trưng địa phương như bánh phồng tôm, nước ép trái cây tươi, mắm cá linh chưng, cá linh kho mía đóng hộp, sen sấy giòn, kẹo chuối...

Tuy nhiên, lợi dụng mùa mua sắm cao điểm cuối năm, gian thương thường trà trộn, đưa hàng kém chất lượng, hàng nhái, hàng gần hết hạn sử dụng ra thị trường, nhất là các giỏ quà Tết, do được gói sẵn, khách hàng khó kiểm tra, do đó khi mua, khách hàng lưu ý nên chọn mua tại những điểm bán uy tín; nhất là khi mua hàng trên các trang bán hàng trực tuyến. Khi mua số lượng nhiều cần kiểm tra chủng loại hàng trước khi cho đóng gói...

Theo báo Cần Thơ