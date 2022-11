Chọn thời điểm vàng để đầu tư bất động sản

Vào thời điểm thị trường biến động giá, nhiều người băn khăn liệu có nên đầu tư bất động sản để đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng. Theo các chuyên gia, thời điểm tốt để đầu tư là khi sản phẩm đầy đủ về pháp lý với mức giá hợp lý. Nếu mức giá vẫn cao so với tương quan các dự án xung quanh thì nhà đầu tư có thể chờ các nguồn cung sơ cấp mới đưa ra thị trường.

Dự án nhà chung cư K35 Tân Mai (Hà Nội). Ảnh tư liệu: Danh Lam/TTXVN

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu, Savills Hà Nội chia sẻ, người mua nhà thời điểm hiện nay cần hết sức lưu ý, sản phẩm khi mua đầu tiên cần là một sản phẩm ưng ý, không chỉ về chất lượng xây dựng mà các tiện ích cũng cần được tính toán hợp lý để cuộc sống sau này thêm thuận tiện. Đối với chủ đầu tư, không chỉ dừng lại ở việc phát triển tiện ích nội khu dự án mà còn cần các tiện ích mua sắm, ăn uống, phục vụ đời sống hàng ngày nếu là đại dự án.

Đối với các tòa nhà có khối đế thương mại cũng cần tính toán hợp lý để thu hút khách thuê, mang lại sản phẩm hấp dẫn để thu hút người mua. Đặc biệt, chủ đầu tư cũng cần quản lý bài bản dự án để mang lại sự yên tâm cho người mua khi sinh sống hoặc để khi bán cũng đảm bảo về giá. Do đó, phải tính bài toán hợp lý trong tổng thể thì mới có thể thành công.

Hiện nay, nhu cầu đối với các sản phẩm nhà ở được giữ vững. Tại Hà Nội, giá bán sơ cấp vẫn tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế, chất lượng được cải thiện và chi phí xây dựng gia tăng. Tại thị trường thứ cấp có thể xảy ra tình trạng điều chỉnh về giá, đặc biệt đối với những sản phẩm mà nhà đầu tư sử dụng đòn bảy tài chính lớn, nhưng mức độ điều chỉnh giá tại các phân khúc sẽ có sự khác biệt.

Theo báo cáo thị trường quý III/2022 của Savills, tại Hà Nội, giá bán sơ cấp căn hộ bình quân đạt 47 triệu đồng/m2, tăng 5% theo quý và 11% theo năm. Sau 15 quý liên tục tăng giá, giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53% so với quý I/2019. Nhà ở thấp tầng, giá bán sơ cấp trung bình của biệt thự giảm 14% theo quý và giá liền kề giảm 9%, chủ yếu do nguồn cung mới với giá thấp tại dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 ở Mê Linh. Trong khi đó, giá bán sơ cấp của shophouse ghi nhận mức tăng 5% theo quý. Tại các dự án hiện hữu đã ghi nhận mức tăng giá sơ cấp biệt thự tăng 10% và liền kề tăng 22% theo quý do số lượng căn tồn thấp tại các dự án này.

Nguyên nhân của sự tăng giá nhà ở trước đó được lý giải là bởi chủ đầu tư muốn phát triển sản phẩm có sự cạnh tranh và phù hợp với xu hướng nguồn cầu về sản phẩm chất lượng, điều kiện bàn giao tốt và nhiều tiện ích. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư của chủ đầu tư cũng có thể cao hơn mức dự kiến ban đầu, do quá trình phát triển dự án có những vấn đề phát sinh, khiến chi phí tài chính cao hơn dự phòng. Tiến trình xin cấp phép, phê duyệt dự án kéo dài đã khiến chi phí đầu tư tăng, từ đó tác động đến giá thành của sản phẩm khiến giá bán ở mức cao...

Nhận định về phân khúc căn hộ, bà Đỗ Thu Hằng cho rằng, đối với thị trường căn hộ sơ cấp, nếu chi phí và kỳ vọng đầu tư phù hợp thì giá bán sẽ được giữ tại mức hợp lý. Tuy nhiên khi chi phí ở mức cao hơn so với dự kiến thì sẽ kéo theo giá tăng cao. Nếu mức giá này thậm chí cao hơn so với dự án cùng phân khúc và cùng vị trí thì sẽ khó bán và buộc phải điều chỉnh về giá.

Thời gian gần đây, nhiều chủ đầu tư đã có những điều chỉnh về dòng tiền, họ có thể không áp dụng hình thức giảm giá trực tiếp mà đưa ra những chiết khấu hợp lý cho người mua thanh toán sớm hoặc thanh toán nhanh để hai bên cùng có lợi trong việc mua và bán. Tuy nhiên, thị trường căn hộ thứ cấp đã chứng kiến một số nhà đầu tư quyết định giảm giá. Lý do có thể kể đến là bởi một số yếu tố liên quan đến điều kiện tín dụng hạn chế, lãi suất gia tăng, kéo theo áp lực thanh toán, tác động tới lợi nhuận đầu tư kỳ vọng - bà Hằng phân tích.

Phân khúc được dự báo sẽ gặp nhiều ảnh hưởng trong giai đoạn hiện nay và có thể chịu sức ép giảm giá là sản phẩm đất nền khu vực ngoài trung tâm. Bà Hằng cho rằng giá đất nền tại các khu vực này đã được đẩy lên cao trong thời gian qua. Các nhà đầu tư loại hình này thường hay sử dụng đòn bẩy tài chính hơn so với các loại hình khác. Do đó khi lãi suất vay điều chỉnh khiến áp lực thanh toán và trả lãi tăng cao thì sẽ có khả năng điều chỉnh về giá nhiều hơn.