Chủ hãng bút bi Thiên Long thu hơn 10 tỷ đồng mỗi ngày

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (TLG) thu về 918 tỷ đồng , tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp của hãng giảm nhẹ từ trên 42% xuống 41,8% do giá vốn hàng bán tăng lên.

Do chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp và bán hàng tăng mạnh, lần lượt 300%, 41% và 29% so với cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận mà Thiên Long thu về được đã giảm 13% so với cùng kỳ, xuống mức 100 tỷ đồng .

Theo giải trình của lãnh đạo doanh nghiệp, dù thực hiện nhiều chương trình thúc đẩy bán hàng giúp doanh số cải thiện, việc đầu tư mạnh vào nhân sự để chuẩn bị cho sự phát triển trong tương lai, tăng chi phí cho hoạt động bán hàng để sẵn sàng cho mùa vụ cao điểm, đầu tư phát triển thương hiệu... đã khiến lợi nhuận công ty sụt giảm so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của Thiên Long vào khoảng 2.783 tỷ đồng , giảm 3% so với đầu năm. Khoản nợ phải trả của hãng đã giảm từ 911 tỷ đồng xuống 768 tỷ đồng , tương đương 16%, chủ yếu nhờ giảm chi phí cho tháng lương 13, 14 và lương hiệu quả cũng như không chịu ảnh hưởng từ các khoản chi trả cổ tức.

Tại báo cáo kinh doanh 2 tháng đầu năm trước đó của hãng, Thiên Long cho biết doanh thu 2 tháng đầu năm đã tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 546 tỷ đồng . Trong đó, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu (đóng góp 31% vào tổng doanh thu tập đoàn) được cải thiện đáng kể từ 133 tỷ đồng vào cùng kỳ năm ngoái lên 171 tỷ đồng .

Trong tháng 2, doanh thu thuần hãng thu về cũng đã tăng 66%, lên 327 tỷ đồng so với cùng kỳ và 49% so với tháng trước đó. Lợi nhuận gộp cũng tăng lên đáng kể 69% so với cùng kỳ và 61% so với tháng trước. Tuy nhiên, biên lợi gộp giảm nhẹ do ảnh hưởng từ cơ cấu bán hàng.

Với số liệu kể trên, tính riêng tháng 3, doanh thu hãng sản xuất văn phòng phẩm này ghi nhận được vào khoảng 372 tỷ đồng , tăng 14% so với tháng liền trước. Song mức lãi ròng trên thực tế chỉ khoảng 45 tỷ đồng , kém tháng 2 khoảng 3 tỷ đồng .

Đánh giá triển vọng kinh doanh năm nay, chủ thương hiệu bút Thiên Long cho biết ngành bán lẻ sẽ phải đối mặt với những thách thức về lạm phát, lãi suất tăng cao ảnh hưởng tới quyết định chi tiêu của người tiêu dùng.

Nhóm hàng thiết yếu (như văn phòng phẩm) sẽ ít bị ảnh hưởng hơn song vẫn tồn tại những rủi ro ngắn hạn như giảm nhu cầu đầu tư và dự trữ hàng hóa của các điểm bán.

Năm 2023, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.000 tỷ đồng , tăng 14% so với năm liền trước và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 400 tỷ đồng . Sau quý đầu năm, công ty đã hoàn thành lần lượt 23% và 25% chỉ tiêu.

