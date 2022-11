Đặc sản xứ Huế

07/11/2022 7:00 AM (GMT+7)

Bún bò

Với nhiều người, món ăn này đã trở thành "huyền thoại" trong làng ẩm thực. Nhắc đến Huế, bún bò giò heo là món đầu tiên được mọi người nói đến. Tại đất cố đô, món ăn này được bày bán mọi nơi, từ các hàng quán bình dân ven đường, các khu chợ địa phương đến nhà hàng sang trọng.

Ở hầu hết các thành phố khác trên cả nước, bún được dùng trong món ăn này thường có sợi to. Nhưng tại Huế, bạn có thể thưởng thức các phiên bản bún khác nhau: sợi to và có nơi bán cả sợi bún nhỏ. Một bát bún đầy đủ thường bao gồm giò heo ninh nhừ béo ngậy, một - hai miếng tiết to, giò bò, thịt bò luộc thái mỏng. Giá mỗi bát từ 20.000 đồng (tại chợ Đông Ba) đến 50.000 đồng (tại các hàng quán).