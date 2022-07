Để lọt hành khách mang dao lên máy bay, Cục Hàng không lên tiếng

19/07/2022 7:10 AM (GMT+7)

Hành khách mang dao lên máy bay

Thông tin về việc này, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn cho biết, Cục này đã giao Phòng An ninh hàng không kiểm tra, rà soát toàn bộ vụ việc để lọt hành khách mang dao lên báy máy của Vietnam Airlines.

Theo quy định hiện hành, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10 cm sẽ không được mang vào khu vực hạn chế, khoang khách của máy bay.

Hình ảnh hành khách mang dao lên máy bay. Ảnh: MXH

Đại diện Phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, nhìn qua hình ảnh trên mạng xã hội, nhiều khả năng con dao mà hành khách mang lên tàu bay thuộc danh mục bị cấm này.

Cụ thể vụ việc như thế nào?, cần phải điều tra, xác minh cụ thể hành vi vi phạm ở khâu nào, vi phạm đến đâu, có cố ý hay không, có uy hiếp an toàn, an ninh hàng không hay không. Với nhân viên an ninh, nếu sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể bị thu giấy phép hành nghề.

Tại Điều 26 Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không quy định: Hành vi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7 - 10 triệu đồng.

Với nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao có thể bị xử lý theo quy định tại Điều 16/Nghị định 162: Vi phạm quy định về nhân viên hàng không và thực hiện công việc theo tài liệu, quy trình, yêu cầu công việc, quy trình phối hợp hoạt động.

Mức phạt nhẹ nhất là 1 - 3 triệu đồng. Nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng.