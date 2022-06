Đề xuất giảm thuế xăng dầu: Như muối bỏ bể!

Cần triển khai sớm

Ông Trương Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư tổng hợp TP HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM - nêu thực trạng nhiều DN "chết lâm sàng" do ảnh hưởng dịch Covid-19. Sau dịch, DN gắng gượng khôi phục nhưng có nhiều tín hiệu kém tích cực, hầu hết DN vẫn đang loay hoay khắc phục những khó khăn nội tại cũng như các vấn đề phát sinh do chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào tăng cao, giá cả sản phẩm đầu ra... Thời gian qua, giá xăng dầu tăng đột biến, gần gấp 3 lần so với trong dịch Covid-19 nên tác động đến phí logistics, vận chuyển... càng làm trầm trọng thêm những khó khăn của DN.

Theo ông Dũng, việc Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế BVMT đối với nhóm xăng, dầu, mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31-12-2022, trong đó giảm thuế BVMT đối với xăng còn 1.000 đồng/lít trong bối cảnh giá xăng dầu đang trên đà tăng sẽ khó kìm giá xăng hoặc giá các hàng hóa, dịch vụ khác nên sẽ không tác động đáng kể đến việc kéo giảm các chỉ số kinh tế. Tuy nhiên, đây là tín hiệu tích cực thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ đối với DN, người dân.

Trên thực tế, thuế BVMT là thuế gián thu, thu trực tiếp từ người tiêu dùng nên các chuyên gia cho rằng nếu được điều chỉnh giảm thuế BVMT trong lúc này sẽ tác động trực tiếp đến mọi người dân nói chung. Theo ông Chung Thành Tiến, Giám đốc Công ty Dịch vụ kế toán Đồng Hưng, diễn biến giá xăng dầu trên thế giới vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Tuy nhiên, mỗi quốc gia tùy điều kiện cụ thể sẽ có chính sách riêng cho mình. Trong lúc này, khó khăn của người tiêu dùng bức thiết hơn nhiều so với BVMT nên cần thiết phải sớm triển khai thực hiện.

Trong khi đó, ông Trương Chí Thăm, Giám đốc Công ty CP Vận tải Vĩnh Thành, nói thẳng nếu giảm thuế BVMT 1.000 đồng/lít thì chẳng thấm vào đâu khi giá xăng dầu tăng liên tục và chưa có điểm dừng. Vận tải hàng hóa hiện nay đang rơi vào mùa thấp điểm nhưng giá xăng dầu tăng cao gây khó khăn rất lớn cho hoạt động vận tải. DN vận tải phải gồng mình chịu đựng chứ không có lợi nhuận, thậm chí lỗ sau khi trừ chi phí khấu hao, lãi vay ngân hàng. Để hạn chế tổn thất, rất cần nhà nước xem xét lại các loại thuế, phí và nhanh chóng miễn giảm để cứu DN.

Theo ông Lê Trung Tín, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải xe khách TP HCM, với giá xăng dầu tăng quá cao như hiện nay, nếu giảm được đồng nào hay đồng đó. Việc giảm thêm 1.000 đồng thuế BVMT cũng là đáng quý vào lúc này.

Tuy nhiên, giải pháp giảm thuế, phí cần làm ngay để DN bớt khổ. Chính sách thuế, phí ở một số nước họ làm rất tốt, như Malaysia chẳng hạn, giá xăng của họ chỉ khoảng 11.000-12.000 đồng/lít. "Do đó, cũng phải học hỏi, chia sẻ bài học từ các nước trong khu vực để hỗ trợ DN cũng như người tiêu dùng trong nước" - ông Tín cho hay.

T.Nhân - N.Hải