ĐH Văn Hiến đăng cai tổ chức vòng chung kết Euréka lần thứ 24

Ông Đoàn Kim Thành - PGĐ TT. KHCN Trẻ Thành đoàn TP.HCM tặng giấy khen cho các nhóm đề tài đoạt các giải thưởng phụ của Vòng chung kết Eureka 2022

Các đề tại nghiên cứu khoa học của sinh viên phải trải qua vòng sơ tuyển của Hội đồng khoa học cấp trường và vòng bán kết với sự đánh giá khắt khe của Hội đồng khoa học theo từng chuyên ngành và lĩnh vực trước khi bước vào vòng chung kết.

Trường Đại học Văn Hiến tham dự vòng bán kết với 19 đề tài gồm: 08 đề tài thuộc lĩnh vực Xã hội & Nhân văn, 04 đề tài thuộc lĩnh vực Kinh tế và 07 đề tài thuộc lĩnh vự Giáo dục. Trong đó, có 03 đề tài được chọn vào vòng chung kết thuộc các lĩnh vực Xã hội & Nhân văn, Kinh tế, Giáo dục.

Cụ thể, sinh viên Nguyễn Ngọc Ngân Tiên bảo vệ đề tài "Áp lực đồng trang lứa của sinh viên một số trường đại học tại TP. HCM"; nhóm sinh viên Phan Hoàng Hải Mi và Lý Trọng Nhân bảo vệ đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ chành xe từ TP. HCM đến miền Tây trong giai đoạn bình thường mới"; sinh viên Lê Điền Châu Anh với đề tài "University X's English – Majored students' perceptions of the advantages and disadvantages of learning pronunciation in MS. Teams classes".

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức , Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến phát biểu tại chương trình...

Phát biểu tại Vòng chung kết, PGS. TS. Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Hiến đã nhấn mạnh, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka đã tạo ra sân chơi khoa học đặc biệt hiệu quả, là tiền đề để các em dấn thân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Văn Hiến nói riêng và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, học viện trên cả nước nói chung".

Cùng ngày, sự kiện Chương trình Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 6 chủ đề "Kinh tế số - Xã hội số" 2022 cũng được diễn ra.

Đến dự diễn đàn, có đại diện Tổng lãnh sự quán của 10 quốc gia khu vực Đông Nam Á, một số chuyên gia từ Vương quốc Anh. Diễn đàn đã thu hút hơn 100 bài báo cáo của các sinh viên đến từ các quốc gia trên thế giới, Ban tổ chức chọn ra 50 bài viết hay.

Sinh viên các quốc gia Đông Nam Á nhận quà và giấy khen của BTC

Tại diễn đàn sẽ thảo luận trực tiếp 05 bài tham luận theo từng chủ đề như: "Nghiên cứu tác động toàn cầu của Covid-19 đến kinh tết – xã hội"; "Nghiên cứu chính sách, pháp luật, điều hành chính phủ điện tử ở Việt Nam"; "Kinh tế số - xã hội số"; "Ứng dụng chuyển đổi số" và "Góc nhìn của sinh viên hiện nay về việc trở thành công dân toàn cầu trong xã hội số".

Đây cơ hội giao lưu, học hỏi về khoa học kỹ thuật, nghệ thuật, sáng tạo giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam. Qua đó tăng cường giao lưu, đoàn kết sinh viên các nước trong cộng đồng ASEAN và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Diễn đàn cũng cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác hợp tác quốc tế và mang lại nhiều lợi ích trong công tác đào tạo sinh viên của Nhà trường.