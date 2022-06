Dự báo giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng

Goldman Sachs cũng cho rằng giá xăng bán lẻ tại Mỹ sẽ phải tăng lên mức tương đương giá dầu 160 USD/thùng thì mới có thể làm giảm nhu cầu tiêu thụ. Trong dài hạn, Goldman Sachs dự báo giá dầu sẽ đạt trung bình 135 USD/thùng trong 6 tháng cuối năm 2022 và nửa đầu năm 2023, tăng 10 USD/thùng so với báo cáo trước.

Bao giờ đợt tăng giá này mới kết thúc, đang là câu hỏi được cả thế giới quan tâm và tìm câu trả lời.

Là một trong những ngân hàng thường đưa ra nhận định thấp nhất về giá dầu trong thời gian vừa qua, Citibank cũng vừa nâng các dự báo giá dầu trong quý III và quý IV năm nay. Theo đó, giá dầu Brent dự báo sẽ đạt 99 USD/thùng vào quý III và đạt 85 USD/thùng vào quý IV năm nay, tăng 12 USD/thùng so với dự báo trước. Giá dầu sẽ giảm xuống 75 USD/thùng, theo dự báo của Citibank, nhưng vẫn cao hơn 16 USD/thùng so với báo cáo trước đó.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cũng đồng loạt nâng các dự báo giá xăng, dầu và khí đốt. Cụ thể, giá dầu Brent đang dược EIA dự báo sẽ đạt hơn 111 USD/thùng trong quý III, so với mức 104 USD/thùng trong dự báo trước. Vào quý IV, EIA tăng dự báo giá dầu từ 101 lên 105 USD/thùng. Dự báo của EIA dựa trên việc đánh giá sản lượng dầu thô của Nga sẽ giảm khoảng 1,1 triệu thùng/ngày từ tháng 5/2022 đến cuối năm 2023. Mức giảm này lớn hơn nhiều so với mức tăng sản lượng khai thác của nhóm OPEC+ và động thái xả kho dự trữ của Mỹ. Theo chuyên gia từ JP Morgan Chase, sản lượng khai thác thực tế của nhóm OPEC+ sẽ chỉ tăng thêm 160.000 thùng/ngày trong tháng 7 và 170.000 thùng/ngày trong tháng 8 so với cam kết tăng hạn ngạch thêm 648.000 thùng/ngày. Trước bối cảnh giá dầu liên tục tăng phi mã, chuyên gia của Moody’s Analytics cho rằng nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ rơi vào suy thoái nếu giá dầu lên tới 150 USD/thùng.