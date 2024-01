Kỳ vọng thị trường bất động sản 2024 khởi sắc, tiêu thụ thép ở thị trường nội địa đạt mức tăng trưởng gần 7%

Kỳ vọng thị trường bất động sản 2024 khởi sắc, SSI Research dự báo tiêu thụ thép ở thị trường nội địa đạt mức tăng trưởng gần 7%

Trong báo cáo vừa phát hành về triển vọng ngành thép năm 2024 SSI Research nhận định, lợi nhuận các doanh nghiệp ngành thép có thể phục hồi mạnh trong năm 2024, dù định giá ở mức cao.

Theo SSI Research, là ngành mang tính chất chu kỳ, tổng sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong nước năm 2023 chứng kiến sự sụt giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô cũng như thị trường bất động sản nói riêng. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, tôn mạ và ống thép lần lượt giảm 13,5%, 6% và 0,9% trong 11 tháng 2023 so với cùng kỳ, đạt lần lượt là 9,73 triệu tấn, 3,81 triệu tấn và 2,22 triệu tấn.

"Tình hình năm 2023 khá giống năm 2012, thời điểm nhu cầu thép xây dựng cũng giảm khoảng 7% so với cùng kỳ do tăng trưởng GDP giảm tốc và thị trường bất động sản đóng băng", chuyên gia SSI Research, nhận định.

Bóc tách theo kênh tiêu thụ, sản lượng nội địa của thép xây dựng, tôn mạ và ống thép trong 11 tháng 2023 đều giảm 11,3%, 4,9% và 8,6% so với cùng kỳ, lần lượt đạt 8,17 triệu, 1,81 triệu và 1,94 triệu tấn.

Nguồn SSI Research

Trong khi đó, kênh xuất khẩu có sự trái chiều khi sản lượng tiêu thụ thép xây dựng giảm 23,3% so với cùng kỳ từ mức cao kỷ lục trong năm 2022, trong khi sản lượng tiêu thụ tôn mạ phục hồi đáng kể 16,8% so với cùng kỳ, đạt 2 triệu tấn nhờ mức nền thấp trong nửa cuối năm 2022.

Về triển vọng trong năm 2024, SSI Research dự báo nhu cầu năm 2024 có thể phục hồi, đặc biệt là tại thị trường nội địa.

"Chúng tôi kỳ vọng tổng sản lượng tiêu thụ thép sẽ phục hồi hơn 6% so với cùng kỳ trong năm 2024, trong đó tiêu thụ nội địa đạt mức tăng trưởng gần 7%", chuyên gia SSI Research, nhận định.

Cơ sở của nhận định trên là do kênh nội địa đã có những dấu hiệu phục hồi đầu tiên vào cuối năm 2023 khi sản lượng tiêu thụ từ tháng 9 đến tháng 11 đã tăng 13% so với cùng kỳ sau khi giảm 20% so với cùng kỳ trong 8 tháng 2023. Mức tiêu thụ thép trong năm 2024 sẽ được hỗ trợ nhờ tình hình vĩ mô và thị trường bất động sản khởi sắc hơn.

Nguồn: SSI Research

Về lĩnh vực xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu có thể duy trì tăng trưởng nhờ triển vọng nhu cầu toàn cầu tích cực. Bởi, theo hiệp hội thép thế giới, nhu cầu thép thế giới dự kiến sẽ tăng 1,9% trong năm 2024 so với 1,8% trong năm 2023.

Nhu cầu từ các nền kinh tế phát triển dự kiến sẽ tăng 2,8% trong năm 2024 sau khi giảm 1,8% trong năm 2023, trong đó nhu cầu của Mỹ và Châu Âu lần lượt tăng 5,8% và 1,6% sau khi giảm 5,1% và 1,1% trong năm 2022.

Mặt khác, nhu cầu từ các nước ASEAN (trừ Việt Nam) dự kiến sẽ tăng tăng 5,2% trong năm 2024, cao hơn mức 3,8% trong năm 2023.

"Chúng tôi kỳ vọng sản lượng xuất khẩu sẽ cải thiện trong quý đầu tiên, do chênh lệch giữa giá thép ở Bắc Mỹ và Châu Âu so với giá thép ở Việt Nam ngày càng gia tăng. Ngoài ra, Châu Âu kiểm soát chặt hơn việc nhập thép bán thành phẩm do Nga sản xuất trong năm 2024 cũng sẽ hỗ trợ xuất khẩu thép Việt Nam sang Châu Âu", chuyên gia SSI Research, nhận định.