Đầu tư công được đẩy mạnh, lợi nhuận quý III của nhiều DN ngành thép vẫn ảm đạm

17/10/2023 10:50 AM (GMT+7)

Hàng loạt DN ngành thép báo lỗ trong quý III/2023

Doanh nghiệp thép đua nhau báo lỗ

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu đạt 2.414 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, giá vốn chiếm tỷ trọng lớn khiến lãi gộp của Tisco còn 34 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng lần lượt 14% (43 tỷ đồng) và 36% (49 tỷ đồng) so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của TIS tăng gần 1.000 tỷ đồng so với con số đầu năm, lên 9.011 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả hiện đang gấp 5,3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó vay nợ tài chính hơn 4.500 tỷ đồng chiếm hơn 50% tổng vay nợ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng từ 1.766 tỷ đồng lên 1.801 tỷ đồng.

Do đó, Tisco lỗ trước thuế 57 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lỗ 23 tỷ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp này báo lỗ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tisco đạt 6.789 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh khiến doanh nghiệp lỗ trước thuế 193 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 18 tỷ đồng.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của Tisco tăng 5% so với đầu năm lên mức 10.691 tỷ đồng. Trong đó, hơn 6.543 tỷ đồng vẫn đang nằm dưới dạng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II. Hiện, tổng giá trị đầu tư của dự án Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II đã đạt 6.530 tỷ đồng.

Thép Vicasa - VnSteel cũng ghi nhận thua lỗ trong quý III/2023

Trước Tisco, Thép Vicasa - VnSteel cũng ghi nhận thua lỗ trong quý III/2023. Theo đó, trong kỳ, Thép Vicasa - VnSteel ghi nhận doanh thu giảm mạnh còn 390 tỷ đồng lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí bán hàng, chi phí lãi và quản lý doanh nghiệp, Thép Vicasa - VnSteel báo lỗ 2,69 tỷ đồng sau thuế. Tuy vậy, con số này giảm đáng kể so với số lỗ 22 tỷ đồng trong quý II/2023.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Thép Vicasa - VnSteel báo lãi 3,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ 12,5 tỷ đồng.

Tổng cộng tài sản tính đến cuối tháng 9 của Thép Vicasa - VnSteel là 386 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng từ 195 tỷ đồng lên 246 tỷ đồng. Nợ phải trả 197,8 tỷ đồng trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính 137 tỷ đồng.

Thép Thủ Đức - VNSteel (UPCoM: TDS) trong quý III/2023 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 327,4 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 265 triệu đồng, giảm nhẹ 2,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính còn 3,2 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 2,3 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Thép Thủ Đức - VNSteel báo lỗ 537,2 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lỗ 23,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức - VNSteel ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 900 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đạt 1,5 tỷ đồng, tăng hơn 135% so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 657 triệu đồng.

9 tháng đầu năm, Thép Thủ Đức - VNSteel báo lãi trước thuế 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 15,8 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2023, tổng tài sản của Thép Thủ Đức - VNSteel ghi nhận 406,7 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm.

Tổng nợ phải trả của Thép Thủ Đức - VNSteel là 115,1 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm, trong đó, không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính. Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng từ 3,1 tỷ đồng lên 27,4 tỷ đồng. Khoản phải trả người lao động tăng 15% lên gần 20 tỷ đồng.

Mới chỉ 1 DN thép báo lãi

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Thép Mê Lin (HNX: MEL) là DN ngành thép duy nhất tới thời điểm này công bố có lãi, mặc dù khoản lãi khá "mỏng" chỉ vài trăm triệu đồng.



Cụ thể, trong quý III/2023, Thép Mê Lin ghi nhận doanh thu đạt 183,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn tăng khiến biên lãi gộp giảm đáng kể còn 6% - tương ứng lợi nhuận gộp đi ngang mức 11,2 tỷ đồng. Trong khi chi phí tài chính tăng lên mức 7,3 tỷ thì chi phí quản lý doanh nghiệp giảm về còn 2 tỷ đồng.

Sau trừ thuế phí, công ty báo lãi sau thuế 0,9 tỷ đồng. Đây cũng là quý lãi thứ 3 liên tiếp của doanh nghiệp thép này (đạt tổng cộng 4 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước).