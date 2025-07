Nhà đầu tư thấp thỏm chờ tiến bộ từ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, giá vàng chịu ảnh hưởng

Giá vàng đã giảm tới 0,8% trong phiên giao dịch sáng 30/6 tại châu Á trước khi phục hồi nhẹ, khi các nhà đầu tư cân nhắc tiến triển về mặt thương mại. Bloomberg News đưa tin hôm 27/6 rằng Liên minh châu Âu và Mỹ tin có thể đạt được một hình thức thỏa thuận thương mại nào đó kịp thời, trong khi các cuộc đàm phán với Ấn Độ, Nhật Bản và nhiều quốc gia khác vẫn đang tiếp diễn. Bloomberg cũng đưa tin Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Mexico và Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu lấy hai thỏa thuận thương mại trước đó của Tổng thống Donald Trump với Trung Quốc và Anh làm ví dụ, thì các hiệp định mới này có thể không phải là những thỏa thuận toàn diện, vẫn để lại nhiều vấn đề cốt lõi chưa được giải quyết và phải tiếp tục đàm phán sau.

Dù vậy, kim loại quý này vẫn tăng khoảng 25% trong năm nay và hiện đang giao dịch ở mức thấp hơn 230 USD so với kỷ lục thiết lập hồi tháng 4, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh nhà đầu tư đối mặt với căng thẳng địa chính trị và thương mại. Tuy nhiên, vàng đang trên đà ghi nhận tháng giảm giá đầu tiên trong năm 2025, do lo ngại về xung đột Trung Đông dịu lại và kinh tế Mỹ cho thấy những tín hiệu tích cực về tâm lý tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát.

Lúc 8:24 sáng theo giờ Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 3.269,16 USD/ounce. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index giảm 0,1%. Giá bạc và palladium giảm, trong khi bạch kim tăng.

Ở một diễn biến khác, giới đầu tư cũng đang chú ý tới dự luật cắt giảm thuế trị giá 4,5 nghìn tỷ USD của ông Trump tại Thượng viện, khi đảng Cộng hòa tìm cách thuyết phục các nghị sĩ còn do dự ủng hộ để thông qua luật này, với cuộc bỏ phiếu dự kiến kéo dài sang thứ Hai. Chi phí quá lớn của dự luật đang gây tranh cãi trong giới bảo thủ tài khóa, giữa lúc lo ngại rằng nó sẽ làm gia tăng thêm thâm hụt ngân sách.