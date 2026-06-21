Giá bạc hôm nay 21/6 trong nước ít biến động

Sáng 21/6, thị trường bạc trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động mạnh. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý chưa có động thái điều chỉnh đáng kể về giá niêm yết, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước những diễn biến khó lường từ kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 21/6: Bạc trong nước đi ngang, giới đầu tư chờ tín hiệu bứt phá mới

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức 2,459 triệu đồng/lượng mua vào và 2,535 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này không thay đổi đáng kể so với phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, giá bạc 99,9 hiện được giao dịch quanh mức 2,081 triệu đồng/lượng mua vào và 2,114 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại TP.HCM, bạc 99,9 dao động trong khoảng từ 2,082 triệu đồng/lượng đến 2,127 triệu đồng/lượng, cho thấy sự chênh lệch không lớn giữa các khu vực giao dịch trên cả nước.

Giới kinh doanh nhận định việc giá bạc trong nước giữ ổn định phản ánh xu hướng tích lũy của thị trường sau chuỗi tăng giá kéo dài trong thời gian qua. Dù chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để tạo ra các đợt tăng mới, mặt bằng giá hiện tại vẫn được đánh giá là tương đối tích cực so với giai đoạn đầu năm.

Giá bạc hôm nay 21/6 trên thế giới duy trì vùng cao

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay duy trì quanh ngưỡng 64,82 USD/ounce, tương đương khoảng 2,06 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành.

So với giai đoạn đầu năm, giá bạc thế giới đã tăng đáng kể nhờ sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố như nhu cầu trú ẩn an toàn, triển vọng tiêu thụ bạc trong lĩnh vực công nghiệp và kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Tuy nhiên, sau khi thiết lập vùng giá cao mới, bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và tích lũy. Đây là diễn biến thường thấy sau các nhịp tăng mạnh nhằm giúp thị trường cân bằng lại cung cầu trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Các chuyên gia cho rằng việc giá bạc vẫn duy trì trên vùng 60 USD/ounce là tín hiệu tích cực, cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn đang hiện hữu và chưa xuất hiện áp lực bán tháo quy mô lớn.

Chuyên gia nhận định bạc đang tìm kiếm vùng đáy ngắn hạn

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích thị trường của FX Empire, mặc dù giá bạc đã điều chỉnh giảm trong tuần qua nhưng lực mua bắt đáy xuất hiện khá rõ rệt tại các vùng giá thấp.

Đáng chú ý, giá bạc đã phục hồi ngay khi chạm đường trung bình động EMA 50 tuần. Đây là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng được nhiều nhà đầu tư và tổ chức tài chính sử dụng để đánh giá xu hướng dài hạn của thị trường.

Theo ông Lewis, việc giá bạc bật tăng từ vùng EMA 50 tuần cho thấy thị trường đang nỗ lực thiết lập một vùng hỗ trợ vững chắc và tìm kiếm đáy ngắn hạn sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Điều này cũng phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư đối với triển vọng của kim loại quý này trong trung và dài hạn.

Mốc 60 USD/ounce đóng vai trò then chốt

Một trong những điểm được giới phân tích đặc biệt quan tâm hiện nay là vùng giá 60 USD/ounce.

Theo đánh giá của Christopher Lewis, đây đang là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng quyết định xu hướng tiếp theo của bạc.

Nếu giá tiếp tục duy trì trên vùng 60 USD/ounce, thị trường có khả năng thu hút thêm dòng tiền đầu tư và sớm quay trở lại xu hướng tăng.

Ngược lại, trong trường hợp áp lực bán gia tăng khiến bạc đánh mất ngưỡng hỗ trợ này, giá có thể lùi sâu về vùng 50 USD/ounce trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Do đó, diễn biến quanh mốc 60 USD/ounce trong những tuần tới sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ bạc hoặc có ý định tham gia thị trường.

Cơ hội mở rộng đà tăng nếu vượt 70 USD/ounce

Ở chiều ngược lại, ngưỡng 70 USD/ounce đang được xem là rào cản lớn nhất đối với giá bạc trong giai đoạn hiện nay.

Theo các chuyên gia phân tích kỹ thuật, đây là vùng kháng cự mạnh đã nhiều lần khiến giá bạc gặp khó khăn trong quá trình đi lên.

Nếu thị trường đủ động lực để vượt qua ngưỡng 70 USD/ounce, xu hướng tăng dài hạn có thể được củng cố mạnh mẽ hơn.

Khi đó, bạc không chỉ thiết lập các mức đỉnh mới mà còn có thể thu hút thêm dòng vốn đầu cơ từ các quỹ đầu tư quốc tế, tạo động lực cho một chu kỳ tăng giá mới.

Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư hiện vẫn duy trì tâm lý lạc quan bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn gần đây.

Những yếu tố đang chi phối giá bạc

Thị trường bạc hiện chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị trên toàn cầu.

Trước hết là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, đồng USD có thể suy yếu, từ đó hỗ trợ giá bạc cũng như các kim loại quý khác.

Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như tăng trưởng GDP, lạm phát và thị trường lao động cũng sẽ tác động trực tiếp đến xu hướng của bạc.

Ngoài vai trò là tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như sản xuất pin mặt trời, điện tử, xe điện và công nghệ cao.

Nhu cầu công nghiệp tiếp tục tăng trưởng được xem là một trong những yếu tố nền tảng giúp giá bạc duy trì triển vọng tích cực trong dài hạn.

Ngoài ra, những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới cũng đang khiến dòng tiền có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn, trong đó có bạc.

Dự báo giá bạc thời gian tới

Các chuyên gia nhận định thị trường bạc đang bước vào giai đoạn quan trọng khi vừa trải qua một đợt điều chỉnh cần thiết sau chuỗi tăng mạnh.

Mặc dù tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, nhưng các tín hiệu kỹ thuật hiện chưa cho thấy xu hướng giảm dài hạn hình thành.

Việc giá bạc giữ vững trên vùng hỗ trợ 60 USD/ounce, cùng với sự phục hồi từ đường EMA 50 tuần, đang củng cố kỳ vọng về khả năng tăng trở lại trong thời gian tới.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các thông điệp từ Fed cũng như các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ để xác định xu hướng mới.

Nếu các yếu tố vĩ mô thuận lợi hơn, bạc hoàn toàn có cơ hội quay lại đà tăng và hướng tới thử thách ngưỡng 70 USD/ounce trong những tháng tới.



Nhìn chung, giá bạc hôm nay 21/6 đang duy trì trạng thái ổn định trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Dù chưa xuất hiện cú hích đủ mạnh để tạo ra xu hướng mới, nhưng các tín hiệu kỹ thuật hiện vẫn nghiêng về khả năng phục hồi của kim loại quý này.

Với việc lực cầu vẫn duy trì tốt tại các vùng giá thấp, cùng triển vọng tích cực từ nhu cầu công nghiệp và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, bạc tiếp tục là kênh đầu tư đáng chú ý trong giai đoạn còn lại của năm 2026.

