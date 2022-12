Giá gạo Việt Nam tăng tuần thứ ba liên tiếp, lên gần mức cao của 16 tháng

Bốc xếp gạo xuất khẩu. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 445 - 450 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7/2021 và tăng so với mức 440 - 445 USD/tấn một tuần trước. Một nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho hay nhu cầu gạo Việt Nam vẫn tăng mạnh. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết một số khách hàng Trung Quốc đã chuyển sang mua gạo rẻ hơn từ Pakistan và Ấn Độ, thay vì gạo của Việt Nam và Thái Lan.



Số liệu của hải quan cho thấy trong tháng 11/2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã giảm 21,4% so với tháng trước đó.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đã tăng tuần thứ sáu liên tiếp lên 444 USD/tấn trong phiên 8/12, so với mức 427 – 440 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng mức tăng này là do sự biến động của đồng nội tệ, mặc dù nhu cầu đang chậm lại. Một thương nhân ở Bangkok cho biết các nhà xuất khẩu đang giảm mua do giá cao, dẫn đến nhu cầu giảm.

Trong khi đó, tình hình nguồn cung không thay đổi do gạo mới tiếp tục được tung ra thị trường.

Mặc dù giá chào bán rẻ hơn, song đồng rupee suy yếu, làm tăng lợi nhuận của thương nhân từ việc bán hàng ở nước ngoài và khiến họ phải cắt giảm tỷ lệ xuất khẩu, và việc thiếu nhu cầu từ những khách hàng lớn đã đè nặng lên thị trường Ấn Độ.

Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 373-378 USD/tấn, giảm so với mức 375-380 USD/tấn trong tuần trước. Một nhà xuất khẩu tại Kakinada ở bang miền nam Andhra Pradesh cho biết nhu cầu rất yếu từ tất cả các nước mua hàng chính trước kỳ nghỉ lễ Năm mới.

Giá gạo trong nước ở Bangladesh vẫn tăng cao bất chấp một loạt biện pháp, bao gồm gia hạn thời hạn nhập khẩu gạo với mức thuế giảm thêm ba tháng đến cuối tháng 3/2023, sau khi mùa màng bị lũ lụt tàn phá hồi đầu năm nay.

Theo Tin tức