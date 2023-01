Giá thịt heo Tết ổn định đến bất ngờ

Tiêu thụ mặt hàng thịt heo đang tăng mạnh tại thị trường TP HCM. Đơn cử, tại chợ đầu mối Hóc Môn, mỗi ngày đang có khoảng 5.600 con heo (tương đương 420 tấn) về chợ, tăng khoảng 1.000 – 1.100 con heo so với mức bình quân mỗi ngày trong năm 2022.

Các thương nhân kinh doanh mặt hàng thịt heo ở chợ đầu mối Hóc Môn, Bình Điền, cho biết từ nay đến cao điểm sức mua thịt heo Tết chỉ còn 15 ngày, khả năng nguồn cung và giá bán heo hơi tiếp tục ổn định. Thị trường thịt heo Tết này sẽ không xảy ra biến động.

Thịt heo được nhập về chợ đầu mối Hóc Môn. Ảnh: Ngọc Ánh

Theo ông Lê Văn Tiển, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn, thời điểm hiện tại, nhiều nhà máy, xưởng chế biến thực phẩm có sử dụng thịt heo làm nguyên liệu chính (giò, chả, nem…). Nhu cầu tăng nên giá heo mảnh tăng nhẹ khoảng 3.000 đồng so với tuần trước và 6.000 đồng so với tháng trước và đang ở mức 75.000 đồng/kg. Giá thịt heo pha lóc cũng tăng tương ứng.

Hiện giá heo hơi loại 1 của CP Việt Nam đang bán ra thị trường là 58.500 đồng/kg, heo hơi loại 2 là 54.500 đồng/kg. Mức giá này đã được giữ ổn định trong vòng 1 tháng nay.

Ở các kênh bán lẻ, sức mua đang tăng từng ngày. Hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… ghi nhận khách hàng chủ yếu lựa chọn những sản phẩm Tết như thịt heo, thịt gà, gạo nếp, đậu xanh, bánh mứt, nước ngọt, nước yến, bia, các loại hạt khô, chocolate … và các mặt hàng tẩy rửa, trang trí nhà cửa …

Đặc biệt, mặt hàng thịt heo có sức nóng hơn cả do đây là nguyên liệu chính của ẩm thực Tết: bánh chưng, bánh tét, thịt kho hột vịt … "Saigon Co.op sẽ giảm giá mặt hàng này đến hết tháng 1, tức trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Cụ thể: siêu thị các khu vực TP HCM – Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ áp dụng giảm 30% các mặt hàng thịt heo xay, xương bộ heo, xương ống heo, sườn sống heo, giảm 7% thịt đùi heo" - Saigon Co.op thông tin.

Các siêu thị đang luân phiên giảm giá, thậm chí "khoá giá" mặt hàng thịt heo từ nay đến Tết Nguyên đán để góp phần thực hiện bình ổn giá mặt hàng này

Hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market thì lần đầu tiên áp dụng "Khóa giá" - bán thịt lợn/heo tươi không lợi nhuận" trên cả 3 miền (không bao gồm sản phẩm của Meat Deli, G-Kitchen, Sagrifood).

Theo đó, từ ngày 5-1 đến hết ngày 15-1 (tức 14 đến 24 Tết), hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market trên toàn quốc (riêng siêu thị GO! Gò Vấp áp dụng từ ngày 2-1) sẽ "khoá giá" đối với các sản phẩm thịt lợn/heo tươi chủ lực như: thịt ba rọi, thịt vai, thịt đùi, sườn non, nạc dăm, thịt cốt lết…

Như tại các siêu thị GO!, Big C, Tops Market miền Bắc: thịt ba rọi 131.000 đồng/kg (giá thường 162.000 đồng/kg); nạc dăm 131.000 đồng/kg (giá thường 162.000 đồng/kg); thịt vai 89.000 đồng/kg (giá thường 119.000 đồng/kg); thịt đùi 88.000 đồng/kg (giá thường 115.000 đồng/kg); sườn non 153.000 đồng/kg (giá thường 182.000 đồng/kg)…

Tại GO!, Big C, Tops Market miền Nam, thịt đùi heo 89.000 đồng/kg (giá thường 109.000 đồng/kg), thịt vai 89.000 đồng/kg (giá thường 106.000 đồng/kg), thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giá thường 108.000 đồng/kg), thịt ba rọi 109.000 đồng/kg (giá thường 125.000 đồng/kg), sườn non 199.000 đồng/kg (giá thường 213.800 đồng/kg).

Tại GO!, Big C miền Trung, thịt heo xay 114.900 đồng/kg (giá thường 143.000 đồng/kg); cốt lết 122.900 đồng/kg (giá thường 152.000 đồng/kg); thịt vai 122.900 đồng/kg (giá thường 152.000 đồng/kg); thịt đùi 122.900 đồng/kg (giá thường 152.000 đồng/kg); thịt ba rọi 139.900 đồng/kg (giá thường 163.000 đồng/kg).

Ngoài ra, tất cả những sản phẩm thịt heo tươi còn lại (nội tạng, sườn già, nạc thăn, thịt heo tẩm ướp..) đều được hệ thống bán lẻ thuộc Central Retail bán với mức giá không lợi nhuận.

