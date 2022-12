Giá USD ngân hàng rớt mạnh xuống dưới 24.000 đồng

Cuối ngày 8-12, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết giá USD mua vào chỉ còn 23.600 đồng/USD, bán ra 23.880 đồng/USD, giảm 80 đồng/USD so với buổi sáng và mất tới 160 đồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng báo giá USD mua vào chỉ 23.630 đồng/USD, bán ra 23.865 đồng/USD.

Giá mua bán USD ở các ngân hàng khác cũng đồng loạt rơi xuống dưới mốc 24.000 đồng/USD, mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Nếu so với vùng đỉnh trong tháng 10-2022, giá USD hiện đã giảm hơn 1.000 đồng, tương đương mức giảm khoảng 4%.

Giá USD ngân hàng đồng loạt về dưới 24.000 đồng

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ cũng liên tục hạ giá mua bán USD. Đến cuối ngày 8-12, giá USD tự do được giao dịch quanh 24.180 đồng/USD mua vào, 24.250 đồng/USD bán ra, giảm thêm 30 đồng mỗi USD so với buổi sáng. Còn nếu so với đỉnh tại 25.400 đồng thì giá USD tự do đã giảm khoảng 4,7%.

Chênh lệch giá USD ngân hàng và trên thị trường tự do cũng thu hẹp chỉ còn khoảng 370 đồng/USD, mức rất thấp trong nhiều tháng qua. Việc giá USD ngân hàng hạ nhiệt khiến nhiều doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, thiết bị, nguyên vật liệu; các doanh nghiệp khai thác tour du lịch nước ngoài đặt dịch vụ thanh toán bằng USD "thở phào"…

Theo phân tích của Bộ phận nghiên cứu Công ty chứng khoán SSI, việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong tuần qua đã phát tín hiệu sẽ sớm thực hiện việc điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất đồng USD, mặc dù thời điểm nào ngừng tăng lãi suất là chưa rõ ràng. Điều này khiến đồng USD tiếp tục hạ nhiệt trên toàn cầu, với chỉ số DXY giảm 1,4% so với tuần trước và hiện ở mức 105,35.

Các đồng tiền chủ chốt khác đều tăng giá mạnh so với USD như JPY tăng 3,8%, GBP +1,4%, EUR 1,4%. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở đồng tiền các quốc gia châu Á như THB +2,7%, SGD +1,9%, KRW +1,8%...

Tại thị trường Việt Nam, tỉ giá USD/VNĐ cũng hạ nhiệt và Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh hạ tỉ giá bán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 3 lần trong tháng 11, về mức 24.840 đồng/USD.

Theo công ty SSI, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hạ giá USD trong thời gian tới với bước giá cao hơn. Ngoài ra, các yếu tố cơ bản liên quan đến nguồn cung ngoại tệ cũng có nhiều điểm tích cực, như giải ngân vốn FDI mạnh, vốn đầu tư gián tiếp, cán cân thương mại thặng dư hay dòng tiền từ các khoản vay ngoại tệ mới được giải ngân…

