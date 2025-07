Giá vàng hôm nay 30/7: Bất ngờ đảo chiều ngoạn mục ở phút cuối

Giá vàng hôm nay 30/7 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới Tiếp thị, tính đến 6h30, giá vàng hôm nay 30/7, giá vàng miếng trong nước tăng nhẹ. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 119,7-121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 119,7-121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,7-121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 119,2-121,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn tăng - giảm trái chiều giữa các thương hiệu. Cụ thể:

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 114,4 - 116,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI cũng giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, hiện giao dịch ở mức 115,9 - 118,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giảm 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 115 - 118 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đi ngược xu hướng khi tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mức 116,3 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng PNJ ổn định giá vàng nhẫn so với rạng sáng qua, hiện giao dịch ở ngưỡng 116 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay 30/7 tại thị trường thế giới: Tăng nhẹ giữa lúc thị trường thận trọng

Giá vàng hôm nay 30/7 tăng nhẹ so với phiên trước, được hỗ trợ bởi những tín hiệu giảm nhiệt từ thị trường lao động Mỹ và kỳ vọng vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, triển vọng giá vàng vẫn phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế toàn cầu và các cuộc đàm phán thương mại.



Theo Kitco, vào lúc 4h30 sáng ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ghi nhận ở mức 3.326,38 USD/ounce, tăng 13,38 USD/ounce so với phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.400 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 109,25 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan).

Trong khi đó, giá vàng tương lai tại Mỹ gần như không thay đổi, giữ nguyên ở mức 3.311,60 USD/ounce. Dù mức tăng không lớn, nhưng đây là dấu hiệu cho thấy vàng đang có xu hướng hồi phục nhẹ sau phiên giảm trước đó.

Nguyên nhân khiến giá vàng tăng nhẹ

Động lực tăng giá lần này được cho là đến từ sự hạ nhiệt của kỳ vọng đối với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU, cùng với báo cáo kinh tế không mấy khả quan từ Mỹ. Theo báo cáo JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) của Bộ Lao động Mỹ, số lượng vị trí việc làm trống trong tháng 6 giảm xuống còn 7,44 triệu, thấp hơn nhiều so với mức 7,71 triệu của tháng 5 và thấp hơn cả dự báo 7,51 triệu. Điều này cho thấy nhu cầu lao động đang suy giảm, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư và kéo theo nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn như vàng.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của thị trường vàng khá dè dặt. Một phần nguyên nhân là do giới đầu tư vẫn đang chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn từ Fed về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.



Zain Vawda – chuyên gia phân tích thị trường từ OANDA (thuộc MarketPulse) nhận định rằng tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế do thiếu các thông tin chi tiết từ các cuộc đàm phán thương mại. Ông cảnh báo nếu giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.300 USD/ounce, kim loại quý này có thể tiếp tục lao dốc xuống mức 3.000 USD trong trung hạn.

Ngoài ra, cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Phần lớn các nhà phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất, nhưng mọi ánh mắt đều dồn vào những tuyên bố kèm theo để tìm manh mối về thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất.

Peter Grant – Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals – nhận định rằng Fed có thể cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trước cuối năm 2025, với khả năng bắt đầu từ tháng 10. Nếu nội bộ Fed có sự chia rẽ, việc cắt giảm có thể được đẩy sớm lên tháng 9, tạo động lực mạnh cho giá vàng tăng cao trở lại.

Vàng thường hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, khi các kênh đầu tư khác như trái phiếu hoặc tiết kiệm ngân hàng kém hấp dẫn hơn.



Song song với diễn biến của thị trường tài chính, giới đầu tư cũng đang theo sát tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hai bên đã có cuộc họp kéo dài hơn 5 giờ tại Stockholm với mục tiêu gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thương mại thêm 3 tháng. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Mặc dù Mỹ đã đạt được các thỏa thuận thương mại với EU và Nhật Bản, nhưng đàm phán với Trung Quốc vẫn được đánh giá là rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Góc nhìn chuyên gia: Vàng vẫn hấp dẫn dài hạn

Ông Daniel Pavilonis từ RJO Futures đánh giá rằng vàng đang trong giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, nhưng vẫn giữ được xu hướng tăng dài hạn nhờ các yếu tố nền tảng như nhu cầu trú ẩn, lạm phát và sự bất ổn địa chính trị.

Tương tự, chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết giá vàng đang chịu áp lực từ hoạt động chốt lời sau đợt tăng mạnh gần đây. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn giữ ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ xung đột khu vực đến lạm phát kéo dài.

James Steele – chuyên gia của HSBC – cũng đưa ra nhận định rằng nhu cầu đầu tư có thể giảm, nhưng các ngân hàng trung ương vẫn duy trì lượng mua vào ổn định, góp phần giữ giá vàng ở mức cao. Ông dự báo giá vàng trung bình năm 2025 sẽ vào khoảng 3.215 USD/ounce và năm 2026 là 3.125 USD/ounce, nhưng đồng thời cảnh báo rằng nếu tâm lý thị trường xấu đi, giá có thể điều chỉnh sâu.

Dự báo xu hướng vàng: Sẽ có chu kỳ tăng mạnh?

Nhiều chuyên gia nhận định rằng thị trường vàng đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ tăng giá mới. Theo Aakash Doshi (State Street) và Nicholas Colas (DataTrek), năm 2025 có thể chứng kiến mức tăng trưởng lên tới 29% so với đầu năm, vượt trội hơn cả thị trường chứng khoán. Nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, cùng với sự dịch chuyển của dòng tiền sang các tài sản trú ẩn sẽ là động lực chính.

Tỷ phú Thomas Kaplan cũng cho rằng đợt tăng giá năm 2025 chỉ là bước khởi đầu cho một "làn sóng dài", được thúc đẩy bởi ba yếu tố then chốt: xu hướng phi toàn cầu hóa, sự nghi ngờ với tiền tệ truyền thống và sự can thiệp mạnh mẽ của ngân hàng trung ương.

Giá vàng hôm nay 30/7 tiếp tục ghi nhận đà phục hồi nhờ yếu tố kinh tế vĩ mô và kỳ vọng từ chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, thị trường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và biến động do các yếu tố địa chính trị, thương mại và lãi suất. Giới đầu tư được khuyến cáo nên theo dõi sát các diễn biến từ Fed cũng như kết quả đàm phán thương mại Mỹ - Trung trong những ngày tới để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.