Tin hot thị trường ngày 30/7: Giá chung cư ở Hà Nội, TP.HCM vượt mốc 80 triệu đồng/m2

Tin hot thị trường ngày 30/7: Giá chung cư ở Hà Nội, TP.HCM lập đỉnh mới

Giá chung cư tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận mức giá căn hộ cao nhất trong gần 10 năm qua. Tại Hà Nội, giá chung cư trung bình trên thị trường đạt 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước. Trong khi đó, giá căn hộ TP.HCM trung bình đạt 89 triệu đồng/m².

Bộ Xây Dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong Quý II/2025, trong đó giá chung cư tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn cơ bản ổn định so với quý trước. Tuy nhiên, cả hai thành phố đều ghi nhận mức giá cao nhất trong gần 10 năm. Tại Hà Nội, giá bán trung bình đạt 80 triệu đồng/m², tăng 5,6% so với quý trước (tăng 33% so với cùng kỳ), trong khi TP.HCM đạt 89 triệu đồng/m², tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Hà Nội, theo khảo sát tại một số dự án, căn hộ cao cấp Hà Nội có mức tăng khoảng 5–6%. Nhiều dự án ghi nhận mức rao bán cao vượt trội, như Mandarin Garden (91–117 triệu/m²), The Nelson Private Residences và Noble Crystal với giá lên tới 270 triệu đồng/m² – mức chưa từng có trong lịch sử thị trường nhà đất Hà Nội.

Tại TP.HCM, căn hộ cao cấp cũng đạt đỉnh với các dự án như Thảo Điền Green hay Eaton Park rao bán từ 160 đến hơn 200 triệu đồng/m². Những khu vực có hạ tầng đồng bộ như Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền tiếp tục dẫn dắt xu hướng tăng giá.

Tin hot thị trường ngày 30/7: Hà Nội triển khai vé ảo cho hai tuyến đường sắt đô thị từ 1/8

Từ ngày 1/8/2025, hành khách trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - ga Hà Nội sẽ có thêm lựa chọn sử dụng vé ảo thay cho vé giấy truyền thống. Đây là loại vé ngày và vé tuần áp dụng theo Quyết định số 3316/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về phương án vé liên thông đa phương thức và Quyết định số 3553/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội, vé ảo được gắn với tài khoản định danh của hành khách, hiển thị trực tiếp trên điện thoại di động và cung cấp các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, thời gian sử dụng, mã vé, loại hình phương tiện, số hiệu tuyến và trạng thái vé. Việc triển khai vé ảo nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của người dân, đồng thời phù hợp với lộ trình chuyển đổi số hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Tin hot thị trường ngày 30/7: Bangkok tăng gấp ba phí thu gom để thúc đẩy người dân phân loại rác

Chính quyền Đô thị Bangkok (BMA) đang gấp rút vận động người dân phân loại rác, trước khi chính sách thu gom rác thải mới có hiệu lực từ 1/10.

Theo đó, người dân được yêu cầu phân rác làm bốn loại gồm thức ăn thừa, tái chế, thông thường và nguy hại. Lượng rác sinh hoạt hàng ngày không vượt quá 20lít hoặc 4kg.

Hộ gia đình phân loại rác đúng cách và gửi ảnh chụp bằng chứng qua ứng dụng BKK Waste Pay sẽ được hưởng mức phí hàng tháng hiện tại là 20 baht (16.000 đồng). Nếu không thực hiện, họ sẽ bị tính phí gấp ba trong sáu tháng liên tiếp, trước khi đủ điều kiện đăng ký lại để hưởng mức phí thấp hơn.

Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh thủ đô Thái Lan thải 10 triệu tấn rác sinh hoạt mỗi năm, khiến chính quyền thành phố tốn khoảng 7 tỷ baht (khoảng 5,6 tỷ đồng) mỗi năm để thu gom. Tuy nhiên, BMA chỉ nhận được khoảng 500 triệu baht (hơn 400 triệu đồng) cho hoạt động trên. Pornphrom Vikitsreth, Giám đốc Phát triển Bền vững kiêm cố vấn của Thống đốc Bangkok, nói cơ cấu phí này không được điều chỉnh trong hơn hai thập kỷ.