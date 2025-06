Giá vàng hôm nay 31/5: Đồng loạt tăng sau sai phạm của các 'ông lớn'

Giá vàng hôm nay 31/5 trong nước đồng loạt tăng sau các sai phạm của các "ông lớn"

Chốt cuối phiên ngày 30/5 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC được Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.



Giá vàng hôm nay 31/5: Đồng loạt tăng sau các sai phạm của các "ông lớn"

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 115,5-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tămg 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Cùng thời điểm trên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 116-118,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, với vàng nhẫn, tới cuối phiên giao dịch ngày 30/5, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 111,5-114 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và tăng 700 nghìn đồng/lượng chiều bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 113,5-116,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200 đồng/lượng chiều bán ra.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 111,3-114,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 31/5 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 31/5 cập nhật lúc 7h30 niêm yết trên Kitco quanh ngưỡng 3.288 USD/ounce giảm 22,22 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.200 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107,58 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Mặc dù giảm nhẹ, tuy nhiên, giá vàng được cho là sẽ hồi phục nhờ bài đăng mới trên mạng xã hội của ông Trump về quan hệ thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Trump vừa đăng tải thông điệp cho biết ông sẽ không còn "làm người tử tế" với Trung Quốc trong vấn đề thương mại. Phát ngôn này đã phần nào làm lung lay tâm lý lạc quan trên thị trường chứng khoán, khiến các chỉ số giảm nhẹ.

Ở một diễn biến khác, dữ liệu kinh tế Mỹ mới công bố - được xem là quan trọng nhất trong ngày là báo cáo thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng, bao gồm chỉ số lạm phát được Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) theo dõi sát sao.

Chỉ số giá PCE tháng 4 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 2,2% dự báo và 2,3% của tháng 3. Chỉ số PCE lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 2,5% so với cùng kỳ, bằng mức tháng trước và thấp hơn dự báo 2,6%. Những con số này không quá bất ngờ và không tạo ra biến động lớn trên thị trường.

Trong khi đó, vào chiều thứ Năm, Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã tạm hoãn hiệu lực của lệnh cấm từ tòa án cấp dưới đối với chính sách áp thuế khẩn cấp của ông Trump trên nhiều mặt hàng nhập khẩu. Quyết định này tạm thời khôi phục các mức thuế, cho phép Nhà Trắng tiếp tục thực hiện chính sách thu thuế trong khi chờ phán quyết cuối cùng.

Nếu tòa phúc thẩm giữ nguyên quan điểm của tòa sơ thẩm, chính quyền vẫn có thể đề nghị Tòa án Tối cao xem xét khẩn cấp. Trong lúc đó, các doanh nghiệp và đối tác thương mại vẫn đang loay hoay với những bất ổn pháp lý về thẩm quyền của Tổng thống trong việc đơn phương áp thuế.

Một tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã tạm thời khôi phục mức thuế quan rộng rãi do cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt, chỉ một ngày sau khi tòa án thương mại Mỹ phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi thực hiện các biện pháp này.

Theo ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, giá vàng hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng gần đây. Ông cho biết: "Vàng đang chịu áp lực giảm nhẹ do nhu cầu trú ẩn an toàn giảm, nhưng có khả năng sẽ có phản ứng mạnh từ phía ông Trump, điều này cuối cùng sẽ hỗ trợ giá vàng".

Trước đó, chiều hôm qua (30/5), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra đối với 6 tổ chức liên quan hoạt động kinh doanh vàng, xử phạt hành chính từ 380 triệu đến hơn 2,6 tỷ đồng, đồng thời chuyển nhiều hồ sơ vi phạm sang Bộ Công an để điều tra.



Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu bị phạt 2,64 tỷ đồng do vi phạm quy định về báo cáo mua bán vàng miếng, niêm yết giá, hóa đơn, thuế và thương mại điện tử. Doanh nghiệp này còn có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.



SJC bị phạt 2,14 tỷ đồng, DOJI bị phạt 1,365 tỷ đồng, PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng. Trong đó, PNJ có dấu hiệu vi phạm về thuế, nhãn hàng hóa, cạnh tranh và nhiều thiếu sót trong phòng chống rửa tiền.



Về phía ngân hàng, TPBank bị xử phạt khoảng 400 triệu đồng vì cung cấp thông tin gây nhầm lẫn, thu phí dịch vụ giữ hộ vàng sai quy định, vi phạm phòng chống rửa tiền, thuế và hóa đơn. Ngân hàng này cũng bị yêu cầu dừng bán vàng trang sức khi chưa được cấp phép.



Trong khi đó, Eximbank bị phát hiện cho phép mua bán vàng để hưởng chênh lệch giá mà không thực hiện giao dịch thực tế, vi phạm quy định kế toán, hóa đơn, thuế và phòng chống rửa tiền.



NHNN đã trình Thống đốc phê duyệt kết luận và chuyển các dấu hiệu vi phạm hình sự sang Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định.