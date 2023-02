Hoa tươi, áo cặp, sô cô la… đắt hàng dịp 14-2

Valentine là dịp để các cặp đôi bày tỏ tình cảm và dành tặng nhau những món quà đặc biệt. Ngày Valentine năm nay rơi vào đầu tuần và cách khá xa Tết Nguyên đán nên được giới kinh doanh chuẩn bị kỹ hơn, tung ra nhiều loại hàng hóa, sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc "nửa kia" của đông đảo khách hàng.

Đa dạng quà tặng, dịch vụ

Cận kề ngày lễ Tình nhân cũng là thời điểm thị trường quà tặng bắt đầu sôi động với đa dạng mẫu mã sản phẩm, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn những món quà dành tặng một nửa thương yêu.

Về thị trường quà tặng, theo nhiều chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ quà tặng, năm nay thị trường Valentine hướng đến tiêu chí phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng khách hàng với từng nhu cầu cụ thể, từ giới trẻ như sinh viên đến những khách hàng có điều kiện về kinh tế. Tùy đối tượng khách hàng, các cửa hàng, thương hiệu sẽ tư vấn chọn sản phẩm phù hợp, quan trọng nhất là sản phẩm phải tinh tế, chuyển tải được tình cảm và sự chân thành của người tặng.

Tại các cửa hàng lẫn website chính thức, Facebook lẫn gian hàng online của nhiều thương hiệu mỹ phẩm, quần áo, mắt kính, đồng hồ, giày dép, phụ kiện, đồ lưu niệm… cũng đang giới thiệu nhiều mẫu sản phẩm mới dành riêng cho dịp 14-2. Trong đó, khá nhiều thương hiệu đang chạy chương trình khuyến mãi với mức giảm giá hấp dẫn.

Dịp 14-2 năm nay, hoa tươi rất dồi dào, mẫu mã đẹp

Không chỉ thị trường quà tặng, dịp lễ Tình nhân năm nay, nhiều nhà hàng cũng giới thiệu các thực đơn riêng cho các cặp đôi. Trong đó các món ăn được trang trí bắt mắt, chẳng hạn trái dâu tây được cắt thành hình trái tim, chiếc bánh nhỏ có vẽ thêm các nốt nhạc... Không gian ăn uống cũng được trang trí với nến, hoa... lãng mạn.

Nhiều nơi khách hàng phải đặt lịch trước để giữ chỗ. Trong khi đó, nhiều khách hàng cho biết có kế hoạch tới các quán ăn bình dân, các quán bán đặc sản vùng miền vì giá cả phải chăng, món ăn ngon.

Siêu thị giảm giá sâu hơn 1.400 mặt hàng

Ghi nhận tại nhiều siêu thị lớn như Co.opmart, Co.opXtra..., các mặt hàng quà tặng cho dịp Valentine rất đa dạng, chỉ từ vài chục ngàn đồng trở lên khách hàng có thể sắm được món quà ưng ý.

Ghi nhận tại hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra cho thấy, mặt hàng chocolate tăng khoảng 20% so với ngày thường, rất đa dạng về hình thức, chủng loại, phù hợp làm món quà tặng xinh xắn, ngọt ngào. Đặc biệt, chocolate xuất xứ Việt Nam chiếm tỉ trọng cao do giá cả hợp lý và được bổ sung nhiều thành phần đặc trưng xứ nhiệt đới: chocolate cacao, mắc ca, trà xanh, bánh quy kem, bạc hà, việt quất, chanh dây, dừa, sữa, hạnh nhân, nho khô…; chocolate đen, nâu, trắng; chocolate không đường… Mặt hàng hoa, đặc biệt là hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa lan, hoa ly… được tăng gấp đôi sản lượng so với ngày thường. Tất cả hoa tươi tại Co.opmart và Co.opXtra được vận chuyển trực tiếp từ vùng nguyên liệu nên rất tươi, có thể trưng bày dài ngày trong điều kiện thường.

Chocolate xuất xứ Việt Nam có nhiều thành phần đặc trưng xứ nhiệt đới và giá cả hợp lý được khách hàng ưa chuộng

Nắm được nhu cầu khách hàng, có các lợi thế về nguồn hàng nên ngay trong dịp cao điểm của thị trường quà tặng, các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op vẫn tung ra loạt khuyến mãi hấp dẫn.

Cụ thể, từ nay đến ngày 22-2-2023, hơn 130 siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên cả nước chính thức áp dụng chương trình khuyến mãi ""Valentine giá nào cũng thích deal nào cũng yêu" giảm giá đến 50% cho hơn 1.400 mặt hàng đặc trưng của ngày Valentine như: áo cặp, mỹ phẩm, bánh ngọt, nước hoa... giúp các đôi tình nhân có thể tặng nhau những món quà ý nghĩa, lãng mạn với giá cả tiết kiệm và hợp lý.

Trong đó, chương trình "Valentine giá nào cũng thích deal nào cũng yêu" tiếp tục mang đến cho thị trường ngày lễ Tình yêu những ưu đãi đặc biệt về giá:

Chương trình "Tiệc ngon thay lời yêu thương" giảm giá từ 20% - 30% các mặt hàng phục vụ cho những tiệc thân mật tại gia, giúp chủ nhân không mất thời gian sơ chế và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: thịt heo, thịt bò, gà, cá, mì Ý, pizza, xúc xích, nước ngọt, bia, set lẩu…

Chương trình "14-2 Sale có cặp - Giảm có đôi": giảm giá đến 50% cho các loại quần áo cặp từ các thương hiệu Việt (Five C, CNX, Kaka, WinMaxx …)

Các mặt hàng mỹ phẩm như dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da… của các thương hiệu Dove, Pantene, Enchanteur, Pond’s, L’Oreal, Head&Shoulder, Hazeline… có giá ưu đãi chỉ từ 73.500 đồng/sản phẩm, kèm theo quà tặng xinh xắn áp dụng tại chương trình "Deal yêu cho nàng".

Các loại bánh, kẹo chocolate dành riêng cho ngày lễ Tình nhân cũng được thiết kế đẹp mắt, sang trọng có giá khuyến mãi chỉ từ 32.900 đồng/sản phẩm của các thương hiệu Kitkat, Beryl’s, Hershey, Mark&Milk, Ritter… trong chương trình "Ngọt ngào mùa yêu". Ngoài ra, nhiều mặt hàng dùng làm quà tặng như gấu bông, giày dép, giỏ xách, nước hoa… cũng được áp dụng mức giảm giá từ 10% đến 30%.

Các chương trình "Tiệc ngon thay lời yêu thương", "Siêu ưu đãi", "Giá sốc giảm tận gốc", "Mua nhiều ưu đãi lớn" giảm giá mạnh lên đến 50% áp dụng cho các sản phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng với giá chỉ còn 0 đồng khi mua sản phẩm thứ 2, 4, 6… cùng loại.

Tặng vé xem phim dịp Valentine Một trong những điểm nhất của chương trình khuyến mãi dịp 14-2 này là chương trình tặng vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Galaxy Cinema do trang web Cooponline triển khai thực hiện. Chương trình kéo dài từ nay đến ngày 11-2, theo đó sẽ tặng 420 vé xem phim cho những đơn hàng có giá trị hóa đơn từ 1.400.000 đồng trở lên khi mua sắm tại https://cooponline.vn/. Website này đồng thời áp dụng chương trình ưu đãi với mức giảm giá lên đến 30% cho một số mặt hàng sô-cô-la, kem dưỡng da, sữa rửa mặt… Kênh bán hàng qua truyền hình HTV Co.op triển khai chương trình "Valentine ngọt ngào cùng HTV Co.op" áp dụng duy nhất trong ngày 14-2 dành cho khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 1.420.000 đồng trở lên được tặng 1 phiếu mua hàng HTV Co.op trị giá 80.000 đồng.

Theo Người Lao động