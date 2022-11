Học quý cô người Pháp cách phối đồ tinh tế với tông màu trung tính

24/11/2022 9:00 AM (GMT+7)

Nếu thường xuyên lướt Instagram và Pinterest, chị em sẽ không còn lạ lẫm với với những bức ảnh khoe trang phục cực sành điệu của cô nàng Carla. Sở hữu gu thời trang tối giản và tinh tế, Carla thường lựa chọn trang phục mang tông màu trung tính vừa dễ mặc lại siêu nhã nhặn, đủ sức đốn tim bất kỳ ai. Nếu muốn mặc đẹp hơn vào mùa thu này, chị em nhất định không được bỏ lỡ loạt gợi ý phối đồ chuẩn sang xịn mịn của cô nàng này.

Be là tông màu được nàng blogger người Pháp vô cùng ưa chuộng. Bất kỳ trang phục nào, Carla cũng ưu tiên phối những món đồ màu be nhẹ nhàng để vẻ ngoài thêm nền nã và nhã nhặn. Đơn cử là cách phối áo len thừng tông be và chân váy ngắn màu đen siêu sang này. Bạn có thể phối thêm đôi giày loafer là đã có ngay diện mạo xinh xắn không thua kém các cô nàng người Pháp.

Những món đồ mà Carla lựa chọn thường có kích thước vừa vặn với cơ thể để tôn lên các đường nét mềm mại. Với chiếc quần vải ống rộng, nữ blogger kết hợp với áo ba lỗ đơn giản phù hợp với thời tiết mát mẻ ngày thu. Cùng với đó là cách tô điểm thêm cho set đồ với chiếc áo thun buộc ngang vai.

Diện đồ ngày thu mà bỏ qua những chiếc áo khoác blazer là một thiếu sót to lớn của nhiều chị em. Chỉ cần khoác thêm kiểu áo này là diện mạo của chị em đã thay đổi 180 độ, đảm bảo trở nên thanh lịch và chỉn chu hơn. Và đừng quên đôi boots đùi cao cổ để kéo dài đôi chân của mình.

Với tiết trời mát mẻ cuối thu, những chiếc quần short vẫn được hội mặc đẹp cưng nựng để phối với nhiều trang phục khác nhau. Ví dụ như một chiếc áo len ba lỗ và món phụ kiện độc đáo là áo thun choàng cổ. Để mặc đẹp hơn, bạn nên lựa chọn những chiếc áo thun có màu sắc và họa tiết khác biệt so với mẫu áo đang mặc.

Thời trang công sở mùa thu của chị em hoàn toàn có thể ''lên hương'' với công thức phối đồ siêu đơn giản mà Carla gợi ý. Đó chính là cách kết hợp áo sơ mi trắng với quần vải ống rộng và một chiếc áo len tông be. Đây là sự kết hợp hài hòa mang đậm phong cách thời trang tối giản và phóng khoáng.

Đơn giản hơn là sự kết hợp ăn ý giữa áo sơ mi đen và quần vải trắng. Sự đối lập trong màu sắc chính là điểm nhấn nổi bật nhất trong set đồ này. Các nàng công sở diện đi làm là hội tụ đủ các tiêu chí: lịch sự, sang trọng và thoải mái.

Cùng một chiếc chân váy chữ A, bạn hoàn toàn có thể làm mới phong cách của mình để phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đơn cử như việc kết hợp cùng chiếc áo len trễ vai giúp diện mạo thêm sang chảnh, cực kỳ thích hợp cho những bữa tiệc hay party buổi tối.

Cuối cùng là công thức mặc đồ dành cho những cô nàng theo đuổi gu thời trang sang chảnh, kiêu sa. Chỉ với mẫu áo sơ mi kiểu và chân váy ngắn, bạn đã có thể hóa thân thành một nàng tiểu thư nhà giàu mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Set đồ này không chỉ sang xịn mà còn giúp nàng trông cao ráo và hấp dẫn hơn trong mắt tất cả mọi người.

Theo Phụ nữ Việt Nam