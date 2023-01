Long An họp mặt báo chí mừng Xuân Quý Mão 2023

07/01/2023 8:00 AM (GMT+7)

Chiều 6/1, UBND tỉnh Long An tổ chức Họp mặt báo chí mừng Xuân Quý Mão 2023 với các nhà báo, phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh.

Dự họp mặt có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí cùng hơn 50 nhà báo, phóng viên trong và ngoài tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được gửi lời chúc an khang thịnh vượng, hạnh phúc đến các nhà báo, phóng viên và gia đình





Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa cho biết, UBND tỉnh đánh giá rất cao và ghi nhận những đóng góp tích cực của các cơ quan thông tấn, báo chí cùng đội ngũ người làm báo vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Báo chí đã tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các sự kiện, hoạt động trong tỉnh, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại cuộc họp mặt





Tại cuộc họp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, cơ quan thường trú trên địa bàn tỉnh và các nhà báo đã trao đổi với lãnh đạo tỉnh một số vấn đề về công tác cung cấp thông tin cho báo chí khi có sự vụ, sự việc xảy ra; tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp; tổ chức họp báo thường kỳ;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được khẳng định, truyền thông, báo chí đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. Ông mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng tỉnh trong thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Nhân dịp năm mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được gửi lời chúc an khang thịnh vượng, hạnh phúc đến các nhà báo, phóng viên và gia đình.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân vì có thành tích tuyên truyền, quảng bá tỉnh Long An năm 2022

Dịp này, 10 tập thể, 15 cá nhân được UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen do thành tích tuyên truyền, quảng bá tỉnh Long An năm 2022. Trong đó, có Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và cá nhân nhà báo Trần Thế Đáng (Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt tại TP.HCM).

