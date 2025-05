Hàng triệu vé máy bay sẽ được bán, đón làn sóng du lịch hè 2025

Khách đi máy bay tăng, hàng không cung ứng gần 9 triệu ghế trong dịp hè

Trong ba tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2024. Ước tính quý I/2025, TP.HCM đón hơn 1,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,2%; Hà Nội dự kiến đón 7,3 triệu lượt khách, tăng 8,7%. Doanh thu từ du lịch lần lượt đạt hơn 56.662 tỷ đồng và 29.930 tỷ đồng, cho thấy sự phục hồi không chỉ về lượng khách mà cả chất lượng chi tiêu.

Sự bứt phá của du lịch đã kéo theo sự sôi động trở lại của ngành hàng không. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 2/2025, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt 7,3 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng khách quốc tế chiếm 4,2 triệu lượt, mức tăng 22% so với tháng 2/2024.

Khách đi máy bay trong dịp hè dự kiến tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Cục Hàng không dự báo lượng khách trong cao điểm hè năm nay sẽ có xu hướng tăng cao, tập trung tại các điểm nóng như sân bay Tân Sơn Nhất. Để tăng cường phục vụ hành khách trong cao điểm hè, Cục Hàng không Việt Nam thông báo điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn cao điểm hè 2025 (từ ngày 15/5/2025 đến 15/8/2025), Cục sẽ tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn và dịch vụ bảo đảm hoạt động bay lên 46 chuyến/giờ trong các khung giờ 6, 8, 10, 12, 20, 22 giờ; tăng lên 44 chuyến/giờ trong các khung giờ 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 giờ; điều chỉnh 36 chuyến/giờ trong khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ.

Trước dự báo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân đang có xu hướng gia tăng. Vietnam Airlines cho biết, trong giai đoạn cao điểm hè 2025, hãng sẽ khai thác hơn 43.000 chuyến bay trên toàn mạng lưới, cung ứng gần 9 triệu ghế phục vụ hành khách, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2024.

Các hãng có chiến lược tăng tải phục vụ hành khách. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, từ ngày 15/5 đến 15/8/2025, hãng sẽ khai thác hơn 43 nghìn chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế, tương ứng gần 9 triệu ghế phục vụ hành khách. Cả số chuyến bay và lượng ghế đều tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyến bay sáng sớm và tối muộn tiếp tục được triển khai như một phần giải pháp chủ động nhằm bổ sung thêm lượng ghế ra thị trường hè này.

Trong đó, các đường bay kết nối giữa Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt, Huế, Quy Nhơn, Thanh Hóa được dự báo thu hút lượng lớn hành khách trong hè 2025. Hãng sẽ tập trung tải trên các chặng này nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân.

Trên mạng bay quốc tế, cao điểm hè năm nay cũng là thời điểm Vietnam Airlines chính thức khai thác nhiều đường bay mới, bao gồm TP.HCM – Bali và Nha Trang – Busan từ tháng 6/2025; Hà Nội – Milan và Đà Nẵng – Osaka đều từ tháng 7/2025.

Trước đó, trong dịp cao điểm 30/4 – 1/5, Vietnam Airlines đã khai thác hơn 3,1 nghìn chuyến bay và 500 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Hãng đã chủ động tăng thêm 350 chuyến bay so với dự kiến, tập trung trên các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt. c.