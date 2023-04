Hướng đầu tư mạo hiểm thời kỳ hậu SVB

Người dân tập trung bên ngoài trụ sở ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) ở California, Mỹ ngày 13/3/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Ngân hàng First Citizens (FCB) đã đạt được thỏa thuận mua lại tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của SVB. First Citizens Bank & Trust Co, công ty chủ quản của FCB đã nhất trí các điều khoản với Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) - cơ quan đang tạm thời tiếp quản SVB sau khi ngân hàng này tuyên bố phá sản.

Theo ông Steve Papa, người sáng lập và CEO của công ty khởi nghiệp chuyên xây dựng hệ thống liên lạc di động Parallel Wireless, hiện có một lỗ hổng trong hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ mà có lẽ sẽ mất một thập kỷ để một ngân hàng khác có thể lấp đầy.

Ông Papa, một khách hàng của SVB từ năm 1990, đã thành lập một số công ty khởi nghiệp và những công ty này đã được mua lại hoặc niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ông cho biết, SVB sở hữu mạng lưới các nhà đầu tư mạo hiểm, tài chính, tài khoản thanh toán cho khách hàng nước ngoài và nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ khác.

Ngoài ra, các khoản vay mạo hiểm, hoặc các khoản vay khởi nghiệp, mà SVB tích cực cung cấp, rất có ý nghĩa với triển vọng doanh thu tương lai của các công ty khởi nghiệp. Sự quen thuộc với chu kỳ tăng trưởng của các công ty công nghệ đã khiến SVB trở thành một đồng minh đắc lực của họ.

Ông William Mann - Giáo sư tài chính tại Đại học Emory (Mỹ) giải thích, hạng mục trên đã giúp định vị SVB ở trung tâm về tài chính trong Thung lũng Silicon. SVB đã phát hành 251 khoản vay mạo hiểm từ năm 2002 đến năm 2022, với tổng trị giá khoảng 3 tỷ USD, nhiều nhất trong số các tổ chức tài chính nào của Mỹ. Mạng lưới và chuyên môn của SVB là chìa khóa cho loại hình tài trợ này, và giờ đây sự sụp đổ của SVB có thể tạo ra một khoảng trống lớn.

Bill Geary, đồng sáng lập công ty đầu tư mạo hiểm Flare Capital Partners, chia sẻ rằng ông đảm bảo tất cả các công ty trong danh mục đầu tư đã mở tài khoản ngân hàng tại các tổ chức khác, hầu hết là các ngân hàng lớn. Sau khi nhận được thông tin về sự sụp đổ của SVB, ông đã thảo luận về các biện pháp đối phó với các công ty mà Flare Capital đã đầu tư vào khoảng 1 tỷ USD.

Một số cựu nhân viên của SVB đã gia nhập JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất của Mỹ, trong những năm gần đây và đã cố gắng áp dụng bí quyết đầu tư và khai thác mạng lưới trong Thung lũng Silicon của họ. Tuy nhiên, các dịch vụ tương tự mà nhiều ngân hàng lớn đang cố gắng cung cấp sẽ khó có thể thay thế SVB.

Nhiều công ty khởi nghiệp đã tồn tại nhờ lãi suất thấp và thanh khoản dư thừa trong đại dịch COVID-19. Nhưng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu tăng lãi suất, những “cơn gió ngược” đã xuất hiện. Ông Geary nhận xét, với sự sụp đổ của SVB, các công ty khởi nghiệp sẽ buộc phải điều chỉnh các kế hoạch kinh doanh của mình. 12 đến 24 tháng tới sẽ rất khó khăn, khi nguồn vốn sẵn có giảm và chi phí đi vay sẽ cao hơn nếu có các giải pháp tín dụng thay thế.