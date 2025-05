Những loại bột ngọt nào đang nằm trên kệ bếp của người tiêu dùng Việt?

Thương hiệu bột ngọt ngoại thân thuộc với người Việt

Khi nhắc đến bột ngọt tại Việt Nam, Ajinomoto là thương hiệu đầu tiên và có lẽ là quen thuộc nhất với đại đa số người tiêu dùng. Là một phần của tập đoàn đa quốc gia danh tiếng từ Nhật Bản, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 1991 và nhanh chóng khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành hàng gia vị, đặc biệt là với sản phẩm bột ngọt AJI-NO-MOTO®.

Mặc dù không có số liệu chính xác công khai về tỷ lệ thị phần của từng doanh nghiệp trên toàn bộ thị trường bột ngọt Việt Nam trong năm 2024 nhưng các báo cáo nghiên cứu thị trường trên các sàn thương mại điện tử trong năm 2024 cho thấy, Ajinomoto là một trong những thương hiệu bột ngọt bán chạy hàng đầu. Điều này khẳng định vị thế dẫn dắt của Ajinomoto trên kênh bán hàng trực tuyến, một phần quan trọng của thị trường tiêu dùng hiện đại.

Do là thương hiệu dẫn đầu thị trường và được ưa chuộng rộng rãi, nhiều năm qua Ajinomoto trở thành mục tiêu chính của các đối tượng sản xuất hàng giả, hàng nhái. Các sản phẩm bột ngọt giả được làm rất tinh vi, sao chép bao bì đỏ trắng đặc trưng của Ajinomoto gần như giống hệt, từ logo, tem nhãn đến mã vạch, gây khó khăn cho người tiêu dùng trong việc phân biệt. Và điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín chất lượng của thương hiệu này.

Bột ngọt Vedan cũng là cái tên quen thuộc. Là một doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Đài Loan, những thập nên 90, Vedan rất được người Việt ưa chuộng. Vedan Việt Nam, có mặt từ năm 1991, hướng đến trở thành nhà sản xuất hàng đầu khu vực châu Á trong lĩnh vực công nghệ sinh học và lên men, sản xuất axit amin, chất điều vị và sản phẩm tinh bột.

Sự cố xả thải ra sông Thị Vải năm 2008 khiến danh tiếng Vedan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tại, Vedan đã xây dựng hệ thống sản xuất khép kín với các nhà máy tinh bột, bột ngọt, lysine và cảng Phước Thái. Sản phẩm được tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á và châu Âu. Ngoài bột ngọt, Vedan còn cung cấp hạt hướng dương ChaCheer và trà xanh Thiên Trà, tận dụng xu hướng thực phẩm ăn vặt. Tuy nhiên, Vedan vẫn gặp khó khăn trong việc lấy lại lòng tin người tiêu dùng và cạnh tranh với Ajinomoto.

Miwon cũng là thương hiệu nằm trong số bột ngọt được ưa chuộng tại Việt Nam. Miwon, thương hiệu Hàn Quốc, đặt mục tiêu mang đến gia vị tự nhiên, nhấn mạnh khái niệm “nguyên vị” (tên Miwon có nghĩa là “nguyên vị” trong tiếng Hàn). Miwon được ưa chuộng nhờ giá cả hợp lý và chất lượng ổn định, nhưng thị phần thấp hơn Ajinomoto. Công ty tập trung vào phân khúc giá trị, đáp ứng nhu cầu chế biến món ăn hàng ngày, nhưng chưa có nhiều chiến lược tiếp thị nổi bật tại Việt Nam, khiến thương hiệu kém nổi bật hơn đối thủ.

A-One là thương hiệu bột ngọt thuộc Công ty TNHH Saigon Ve Wong, một công ty con của Ve Wong Corporation (Đài Loan), được thành lập tại Việt Nam vào năm 1990. Hiện nay thương hiệu bột ngọt này ít được nhắc đến hơn, tập trung vào phân khúc bình dân, với mục tiêu cung cấp bột ngọt giá rẻ, dễ tiếp cận cho người tiêu dùng Việt Nam. Theo đánh giá chung, thương hiệu bột ngọt này không có chiến lược tiếp thị mạnh mẽ, dẫn đến độ nhận diện thấp hơn Ajinomoto, Vedan hay Miwon.

Doanh nghiệp nội lép vế

Bên cạnh những thương hiệu đình đám đến từ ngoại quốc thì những thương hiệu của người Việt lại ít tiếng tăm. Trong quá khứ, cái tên Vị Hương Tố từng được biết đến với thương hiệu bột ngọt được nhiều người biết đến. Bột ngọt Vị Hương Tố, thương hiệu vang bóng một thời, là sản phẩm nổi bật của công ty Thiên Hương, do doanh nhân Trần Thành sáng lập. Trong bối cảnh kinh tế miền Nam những năm 1950 còn khó khăn, thị trường bột ngọt bị thống lĩnh bởi Ajinomoto (Nhật Bản) và Vedan (Đài Loan) với giá cao do thuế nhập khẩu. Nhận thấy cơ hội, Trần Thành học hỏi công nghệ tiên tiến từ nước ngoài và thành lập công ty Thiên Hương năm 1960, xây nhà máy sản xuất bột ngọt Vị Hương Tố với dây chuyền hiện đại từ Nhật Bản.

Để cạnh tranh, Vị Hương Tố sử dụng thiết kế bao bì giống Ajinomoto và tung nhiều khuyến mãi hấp dẫn như tặng tô, chén, muỗng, thậm chí bộ chén đĩa độc đáo. Nhờ đó, sản phẩm nhanh chóng được các bà nội trợ ưa chuộng, đánh bật hai đối thủ ngoại, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Cộng Hòa và xuất khẩu sang Đông Nam Á trong những năm 1960-1970.

Sau năm 1975, tài sản công ty bị quốc hữu hóa, nhà máy ngừng hoạt động do thiếu kỹ sư và nguồn men vi sinh. Sau đó, nhóm chuyên gia đã khôi phục nhà máy, nhưng chất lượng bột ngọt ban đầu chỉ đạt 30% so với trước. Dù tiếp tục hoạt động, Thiên Hương dần suy yếu do thiếu đầu tư, cạnh tranh từ Ajinomoto và Vedan, cùng sự tập trung vào mì ăn liền. Cuối cùng, Vị Hương Tố ngừng sản xuất, để lại dấu ấn một thời trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Hiện nay, các thương hiệu nội địa như Jamono và Meizan đang cố gắng tìm chỗ đứng. Jamono, sản phẩm của Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Bếp Việt, nhắm vào phân khúc bình dân với giá thành thấp, phổ biến tại các chợ và tạp hóa. Meizan, do Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương sản xuất, cũng là lựa chọn quen thuộc ở một số khu vực. Tuy nhiên, cả hai thương hiệu đều chưa tạo được dấu ấn mạnh mẽ do hạn chế về tiếp thị và cạnh tranh khốc liệt từ các nhãn hiệu ngoại.

Ngoài Jamono và Meizan, còn nhiều thương hiệu bột ngọt nội địa khác nhưng ít được biết đến. Một phần nguyên nhân là do nguồn gốc nguyên liệu không rõ ràng, khiến người tiêu dùng thiếu niềm tin. Trong khi đó, các thương hiệu ngoại liên tục cải tiến chất lượng và chiến lược tiếp thị, tạo ra khoảng cách lớn với doanh nghiệp nội.