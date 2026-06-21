iPhone 18 Pro có thể được bán với "mức giá trên trời" 1.399 USD
Phương Đăng (theo Macrumors)
21/06/2026 7:39 AM (GMT+7)
Một báo cáo mới cho thấy mẫu iPhone 18 Pro có thể trở thành một trong những chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay khi giá bán khởi điểm được dự báo lên tới 1.399 USD, tăng từ 200-300 USD so với mức 1.099 USD của iPhone 17 Pro.
Dự báo này xuất hiện sau khi CEO Tim Cook xác nhận rằng Apple sẽ phải tăng giá một số sản phẩm do chi phí linh kiện bộ nhớ tăng mạnh. Trả lời phỏng vấn của tờ The Wall Street Journal, Cook cho biết công ty vẫn đang đánh giá mức độ ảnh hưởng và sẽ công bố chi tiết hơn khi ra mắt dòng iPhone mới vào tháng 9 tới.
Nguyên nhân chính đến từ tình trạng thiếu hụt toàn cầu đối với chip nhớ DRAM và bộ nhớ NAND Flash. Nhu cầu bùng nổ từ các trung tâm dữ liệu AI đang khiến các nhà sản xuất như Samsung Electronics và Micron Technology ưu tiên sản xuất chip dành cho máy chủ AI, làm giảm nguồn cung cho ngành điện tử tiêu dùng.
Theo phân tích của công ty nghiên cứu TechInsights, giá DRAM và bộ nhớ flash có thể tăng gấp khoảng bốn lần vào mùa thu năm nay so với năm ngoái. Apple được cho là đã chi khoảng 39 USD cho 12 GB RAM trên iPhone 17 Pro, nhưng con số này có thể tăng lên tới 145 USD trên iPhone 18 Pro. Trong khi đó, bộ nhớ lưu trữ 256 GB có thể tăng từ 13 USD lên khoảng 51 USD.
TechInsights ước tính tổng chi phí linh kiện và sản xuất của iPhone 17 Pro vào khoảng 582 USD. Với thế hệ mới, chi phí này có thể tăng thêm 25%, lên khoảng 726 USD mỗi máy.
Dựa trên biên lợi nhuận gộp hiện tại khoảng 47%, các chuyên gia cho rằng Apple sẽ phải bán iPhone 18 Pro với giá khoảng 1.371 USD để duy trì mức lợi nhuận tương đương. Tuy nhiên, do Apple thường áp dụng các mức giá tròn và thống nhất, mức khởi điểm 1.299 USD được xem là khả thi hơn.
Dù vậy, báo cáo lưu ý rằng dự báo trên chưa tính đến hệ thống camera hoàn toàn mới. Nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming-Chi Kuo cho biết chi phí camera trên iPhone 18 Pro có thể cao hơn khoảng 50% so với thế hệ trước. Nếu tính thêm yếu tố này, giá bán khởi điểm của thiết bị có thể lên tới 1.399 USD hoặc cao hơn.
Nếu kịch bản này xảy ra, người dùng sẽ phải trả thêm từ 200 đến 300 USD để sở hữu iPhone 18 Pro. Phiên bản Pro Max nhiều khả năng sẽ tiếp tục đắt hơn khoảng 100 USD.
Dòng iPhone 18 Pro dự kiến ra mắt cùng mẫu điện thoại màn hình gập được đồn đoán mang tên iPhone Ultra, sản phẩm được cho là có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, đánh dấu bước tiến mới của Apple vào phân khúc smartphone siêu cao cấp.
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