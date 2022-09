Khách Malaysia thích may đồ vest tại chợ đêm Bến Thành

Ông Nguyễn Vĩnh Hà, Đội trưởng đội nghiệp vụ chợ Bến Thành cho biết, thời điểm này tại chợ có 1.100 hộ/1.438 hộ kinh doanh gồm các ngành hàng như rau củ quả, trái cây; thực phẩm chế biến, gia vị; ăn uống; bánh kẹo; vải, đồ mỹ nghệ.

Số lượng tiểu thương tham gia buôn bán trở lại sau dịch đến nay tăng 74 hộ so với hồi tháng 6.

Lượng khách đến chợ trung bình 3.000-4.000 lượt/ ngày, tăng gần gấp đôi so với tháng 6 (1.400-1600 lượt khách/ngày).

Riêng đối với chợ đêm ban đầu có 102 hộ đăng ký tham gia, hiện nay có 150 hộ tham gia kinh doanh.

Các sạp vải chợ Bến Thành quảng bá dịch vụ may đo đồ vest trong ngày, với giá tốt.

Lượng khách đến tham quan mua sắm chợ đêm khoảng hơn 200 lượt khách /đêm và đa số du khách Malaysia đến mua cà phê, vải sợi.

Theo ông Hà, các sạp vải tại chợ đều có dịch vụ may đo đồ vest chỉ trong một ngày, với giá tốt. Do đó, chợ đêm Bến Thành hiện nay rất thu hút khách thị trường Malaysia đến đặt may đo đồ vest.

Đặc biệt, có những ngày dù vào 21 giờ nhưng chợ vẫn đón du khách Malaysia đến đặt dịch vụ may đồ vest.

Tình hình kinh doanh tại chợ đã đạt được 70% so với trước dịch COVID-19. Thời điểm này cho thấy hoạt động kinh doanh phần nào khởi sắc khi lượng khách đến chợ ngày càng đông hơn. Số hộ kinh doanh quay trở lại cũng nhiều hơn.

Chợ đêm Bến Thành ngày càng thu hút nhiều du khách đến tham quan mua sắm.

“Chợ Bến Thành một trong 22 điểm tham quan du lịch của TP.HCM. Song song đó, Ban quản lý chợ đang thực hiện kế hoạch về chương trình kích cầu du lịch TP.HCM. Theo đó chợ Bến Thành nằm trong số 10.000 cẩm nang du lịch mà Sở Du lịch phát nhằm quảng bá các điểm đến cho du khách khi đến TP.HCM. Thời gian tới khi tuyến đường Lê Lợi hoàn thành chúng tôi hy vọng chợ Bến Thành sẽ thu hút khách đến nhiều hơn, sớm phục hồi như trước dịch”-ông Hà nói.

Theo PLO