Khai thác dư địa, tạo bứt phá cho thị trường bất động sản Tây Nam Bộ

Hiệp hội Bất động sản (BÐS) TP Cần Thơ vừa tổ chức Diễn đàn "BÐS Tây Nam bộ năm 2022, cơ hội và thách thức". Theo đó, các chuyên gia đánh giá thị trường BÐS Tây Nam Bộ nằm trong quy luật phát triển chung của cả nước, đồng thời sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho nhà đầu tư trong ngắn hạn và trung hạn khi những tiềm năng, lợi thế được tận dụng, khai thác phù hợp.

Các tòa nhà cao tầng được đầu tư xây dựng ngày càng nhiều ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đáp ứng yêu cầu kinh doanh, cho thuê của người dân, doanh nghiệp.





Theo Hiệp hội BÐS Việt Nam, thị trường BÐS 6 tháng đầu năm 2022 gặp khá nhiều khó khăn thách thức, có nhiều yếu tố tác động đến thị trường BÐS như lạm phát phủ bóng lên nền kinh tế, dòng tiền có những dấu hiệu chậm lại, thanh khoản giảm. Các chính sách siết tín dụng và hạn chế về nguồn cung làm cho giá nhà đẩy lên cao, vượt quá sức mua của phần lớn người dân, thiếu nguồn cung nhà ở cho người có thu nhập thấp... Ðối với khu vực Tây Nam Bộ, dự báo trong 6 tháng cuối năm 2022, nguồn cung giảm mạnh do việc kiểm soát pháp lý BÐS, kiểm soát tín dụng BÐS, hạn chế tách thửa một số địa phương, tăng cường chống thất thu thuế. Hiện thị trường đang giao dịch đa số là các dự án cũ. Giá BÐS không quá biến động so với cuối 2021, nhu cầu giảm, thanh khoản hơi chậm do ảnh hưởng dịch bệnh, tình hình kinh tế - chính trị.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường BÐS chỉ có thể phát triển khi kinh tế vĩ mô ổn định và ngược lại. Vì thế dòng chảy đầu tư đang được khơi thông sẽ hỗ trợ mở rộng nguồn cung dự án mới cho thị trường BÐS trong khu vực Tây Nam Bộ. Ðể thúc đẩy thị trường BÐS phát triển các doanh nghiệp BÐS và Hiệp hội BÐS cần tận dụng tối đa các nguồn lực hỗ trợ, chủ động tiếp cận Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ đối với khu vực Tây Nam Bộ cũng như TP Cần Thơ. Ðồng thời, tập trung vào các dự án đầu tư trung và dài hạn, hạn chế tình trạng lướt sóng, đa dạng phân khúc sản phẩm... Các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để được hỗ trợ tháo gỡ kịp thời sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai, hỗ trợ mở rộng nguồn cung dự án mới cho thị trường.

Riêng tại TP Cần Thơ và khu vực ÐBSCL, cuối năm 2022 và 2023 nguồn cung sẽ rộng mở hơn với các dự án nhà ở thương mại được phê duyệt cấp phép và đủ điều kiện giới thiệu ra thị trường. Theo kế hoạch phát triển nhà ở của TP Cần Thơ, dự kiến trong năm 2022 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư 10 dự án nhà ở thương mại; trong đó có 2 dự án chung cư với 1.374 căn hộ với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 245.000m2; 2 dự án nhà ở xã hội với 714 căn với tổng diện tích sàn xây dựng 49.962m2 hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2022. Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Vấn đề đầu tư hạ tầng giao thông của vùng ÐBSCL nói chung và TP Cần Thơ nói riêng đang được Trung ương quan tâm. Khi các dự án hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của vùng cũng như sẽ tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường BÐS. TP Cần Thơ cũng đang quyết liệt triển khai xây dựng quy hoạch tích hợp và kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hằng năm. Ðây là những cơ sở quan trọng để góp phần thu hút các nhà đầu tư vào TP Cần Thơ trên các lĩnh vực trong đó có BÐS.

Có thể thấy, với những đặc thù về điều kiện tự nhiên, khí hậu cũng như tiềm năng phát triển nông nghiệp, xuất khẩu thủy hải sản và thu hút FDI lĩnh vực công nghiệp, năng lượng sạch, logistics… BÐS Tây Nam Bộ sẽ là điểm đến hấp dẫn dành cho nhà đầu tư cả nước trong ngắn hạn và trung hạn. Theo bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Tổng Thư ký kiêm Trưởng ban nghiên cứu thị trường, Hiệp hội BÐS TP Cần Thơ, TP Cần Thơ nói riêng và ÐBSCL có 4 phân khúc BÐS có nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới gồm: BÐS khu công nghiệp và các khu dân cư phụ cận khu công nghiệp, BÐS sinh thái miệt vườn, các đại đô thị đa tiện ích, sản phẩm căn hộ chung cư cao cấp tại các thành phố lớn. Tuy nhiên nguồn cung BÐS vẫn duy trì như giai đoạn 6 tháng đầu năm và còn khan hiếm sản phẩm mới, tốc độ triển khai dự án chậm. Mức giá dự báo tăng từ 10-15% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Thị trường BÐS Tây Nam Bộ có nhiều dư địa cho các nhà đầu tư phát triển dự án với quỹ đất lớn, mặt bằng giá thấp hơn một số đô thị lớn và đang có các chính sách mời gọi đầu tư hấp dẫn, có nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đang được triển khai. Khu vực Tây Nam Bộ trong đó có TP Cần Thơ sẽ mang đến nhiều cơ hội cho nhà đầu tư phát triển thị trường ngách khi trong khu vực đang thiếu sản phẩm căn hộ mới, nhu cầu ngày càng tăng và là thị trường lý tưởng để phát triển. Theo ông Dương Quốc Thủy, Chủ tịch Hiệp hội BÐS TP Cần Thơ, đối với các nhà đầu tư, vùng Tây Nam Bộ có thể được xem là thị trường mới nổi nhờ vào các dự án đầu tư công mang tầm vĩ mô về hạ tầng giao thông như cao tốc, cảng biển, hạ tầng cảng hàng không. Tây Nam Bộ cũng là thị trường không có tình trạng bị sốt đất ảo, nên rủi ro thấp và nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận những sản phẩm có chất lượng tốt, pháp lý đầy đủ. Trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát và biến động, nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển vốn sang lĩnh vực BÐS và lựa chọn đầu tư lâu dài, bền vững, khó lướt sóng trong ngắn hạn. Cùng với sự thanh lọc của thị trường rõ nét như hiện nay nhà đầu tư càng có cơ hội lựa chọn các chủ đầu tư, sàn giao dịch BÐS uy tín, có đủ năng lực để phát triển dự án, tối ưu hóa đồng vốn và giúp thị trường ngày càng minh bạch, lành mạnh. Khi thị trường hạn chế được tình trạng đầu cơ sẽ mang đến cho người dân cơ hội sở hữu sản phẩm chất lượng tốt và giá cả phù hợp.