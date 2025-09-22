Vừa qua (21/9) đã diễn ra Lễ tri ân và khởi động Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng với sự góp mặt của NSND Đặng Nhật Minh - Nguyên Chủ tịch Quỹ, Sử gia Dương Trung Quốc, kiến trúc sư Hồ Viết Vinh, giám tuyển Ace Lê và bà Hoàng Thị Lê Phương – Phó Giám đốc Không gian Lưu niệm Lê Bá Đảng (Lebadang Memory Space) tại Huế, cùng nhiều bạn trẻ và khán giả.

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng (Lebadang Creative Arts Fund) với sứ mệnh hiện thực hóa tâm nguyện của cố nghệ sỹ về việc tiếp nối hành trình sáng tạo của các thế hệ trẻ, đồng thời tôn vinh những di sản nghệ thuật ông để lại.

Trải qua một thập kỷ hoạt động, năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong chặng đường phát triển của Quỹ – tri ân Hội đồng sáng lập và chuyển giao Ban Điều hành nhiệm kỳ mới, hứa hẹn mang đến những đóng góp sâu rộng hơn cho cộng đồng nghệ thuật.

Sử gia Dương Trung Quốc và NSND Đặng Nhật Minh tại buổi kỷ niệm 100 năm cố họa sĩ Lê Bá Đảng. (Ảnh: BTC)

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng nhằm tiếp nối tinh thần sáng tạo và tinh thần yêu nước của danh họa

Chia sẻ tại buổi lễ, kiến trúc sư Hồ Viết Vinh – Giám đốc Ban Điều hành cho biết: “Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng không chỉ gìn giữ mạch nguồn di sản mà còn thắp sáng ngọn lửa sáng tạo ẩn sâu trong từng tác phẩm của ông.”



Theo NSND, đạo diễn Đặng Nhật Minh – Nguyên Chủ tịch Quỹ: “Sự ra đời của Quỹ tiếp nối tinh thần sáng tạo và tinh thần yêu quê hương đất nước của danh họa Lê Bá Đảng.”



Dưới sự dẫn dắt của Ban Điều hành mới gồm Sử gia Dương Trung Quốc – Chủ tịch, Nhà văn Tô Nhuận Vỹ và bà Lê Cẩm Tế là Phó Chủ tịch, Quỹ sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh này thông qua các hoạt động thúc đẩy thực hành nghệ thuật liên ngành và chương trình hỗ trợ bền vững, khẳng định vị trí nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh quốc tế.

Bên cạnh việc khởi động Quỹ Sáng tạo, Ban tổ chức cũng chính thức công bố Giải thưởng Sáng tạo Lê Bá Đảng (Lebadang Creative Arts Grant) – sáng kiến khởi động cho giai đoạn mới của Quỹ. Đây là giải thưởng định kỳ nhằm hỗ trợ các nghệ sỹ và học giả trẻ thực hiện các dự án có tính tiếp nối di sản nghệ thuật của cố danh hoạ.

Giám tuyển Ace Lê chia sẻ: “Giải thưởng đánh dấu bước chuyển quan trọng, góp phần mở rộng sức ảnh hưởng của Quỹ trong việc đồng hành cùng thế hệ tiếp nối và khuyến khích các dự án sáng tạo có giá trị lâu dài.”



NSND Đặng Nhật Minh - Nguyên Chủ tịch Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng trao giải thưởng cho các tài năng trẻ. (Ảnh: BTC)

Quỹ Sáng tạo Lê Bá Đảng (Lebadang Creative Arts Fund) được thành lập năm 2015 theo di nguyện của cố nghệ sỹ Lê Bá Đảng cùng gia đình. Là tổ chức xã hội, Quỹ hoạt động với mục đích kết nối và lan tỏa các giá trị, thực hành nghệ thuật liên ngành trong cả nước. Bên cạnh đó, Quỹ tạo điều kiện cho các nghệ sỹ và học giả trẻ có tiềm năng được phát triển, sáng tạo những công trình có tính tiếp nối di sản của cố nghệ sỹ.



Lê Bá Đảng được biết đến với nghệ danh là Lebadang, sinh ngày 27/6/1921 ở làng Bích La Đông, Quảng Trị (một tỉnh giáp Huế). Ông theo học tại Trường Mỹ thuật (Ecole des Beaux-Arts) ở Toulouse, Pháp và sớm trở thành một danh họa tầm cỡ quốc tế. Các tác phẩm của Lê Bá Đảng thường xuyên được triển lãm và treo tại nhiều bảo tàng, phòng tranh lớn tại Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Thụy Sỹ…

Dẫu nhiều năm sống tại nước ngoài, Lê Bá Đảng luôn dành một tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, và tình yêu ấy cũng được thể hiện mãnh liệt, xuyên suốt qua các sáng tác của ông. Lấy hội họa làm gốc, Lê Bá Đảng mày mò, sáng tác trên nhiều chất liệu, thể loại, nổi bất nhất có thể kể đến là đắp nổi và điêu khắc. Ngày nay, các thế hệ trẻ vẫn tiếp tục lan tỏa di sản nghệ thuật và tinh thần nhân đạo của ông qua nhiều thực hành nghệ thuật, trung tâm lưu trữ, các bảo tàng tại Huế và trên khắp thế giới.