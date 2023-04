Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, Ngân hàng Nhà nước có thể giảm thêm lãi suất điều hành

Sau khi giảm sâu cuối tháng 3/2023, lãi suất liên ngân hàng bắt đầu tăng trở lại từ đầu tháng 4/2023. Theo đó, ngày 6/4, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục tăng mạnh 0,20 – 1,22 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước đó. Hiện lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng là 4,47%/năm, gấp đôi so với đầu tuần và gấp 4 lần so với tuần trước.

Trên thị trường mở, hôm qua, Ngân hàng Nhà nước (chào thầu 10.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5,0%. Thay vì “ế ẩm” như những lần trước, lần này, có 337,79 tỷ đồng trúng thầu, không có khối lượng đáo hạn.

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, trong quý I/2023, Ngân hàng Nhà nước đã mua 4 tỷ USD đồng nghĩa bơm tiền Đồng ra, giúp hệ thống hiện nay dồi dào thanh khoản. Bên cạnh đó, tiền gửi tại hệ thống ngân hàng sau Tết tăng khá cao trở lại.

Trong báo cáo vừa phát hành, các chuyên gia Maybank Investment Bank kỳ vọng NHNN sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa. Nguyên nhân do lạm phát trong nước ở mức vừa phải (thấp hơn mức mục tiêu 4,5% của NHNN) và trục chính sách tiềm năng của Fed (thị trường tương lai của Mỹ đang cho thấy dự đoán lãi suất của Fed đạt đỉnh 5,0% vào tháng 5/2023 và giảm 50 điểm cơ bản trong quý II/2023).

“Điều này sẽ cho phép NHNN cắt giảm lãi suất điều hành thêm 50 điểm cơ bản vào giữa năm 2023 và 50 điểm cơ bản nữa vào đầu năm 2024”, các chuyên gia Maybank Investment Bank nhận định.

Trước đó, Ngân hàng UOB cũng đưa ra dự đoán nhà điều hành sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cho phần còn lại của năm với các lý do tương tự như trên.

Tuy nhiên, UOB cho rằng điều này không đồng nghĩa sự bắt đầu một chu kỳ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, ít nhất là tính đến thời điểm này.

“Ngân hàng Nhà nước có khả năng sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo một cách thận trọng và cân nhắc. Hướng tập trung của Ngân hàng Nhà nước rõ ràng sẽ là xu hướng tập trung quản lý lạm phát trong nước” – báo cáo của UOB nhận định.

Ngân hàng này cho rằng, bên cạnh những cân nhắc về giá tiêu dùng , bất kỳ sự cắt giảm lũy kế nào lớn hơn 100 điểm cơ bản sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của ngành ngân hàng ở Hoa Kỳ và Châu Âu, đặc biệt là mức độ ảnh hưởng kéo dài từ chiến dịch tăng lãi suất kéo dài 1 năm của Fed đến nhu cầu trên toàn cầu.

“Bao gồm cả việc cắt giảm 50 điểm cơ bản mới được thông báo gần đây, chúng tôi tiếp tục cho rằng Ngân hàng Nhà nước có thể giảm tổng cộng 100 điểm cơ bản trong quý II năm 2023. Điều này có nghĩa là lãi suất tái cấp vốn rất có thể sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản trước thời điểm cuối tháng 6 để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế trong nước” – UOB dự báo.

Về lãi suất trên thị trường, các chuyên gia Chứng khoán VNDirect cũng nhận thấy lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm 50 điểm cơ bản so với mức đỉnh tháng 1, dao động từ 7,1% - 8,4%. Công ty chứng khoán này kỳ vọng lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục giảm cho đến cuối năm 2023.

Nguyên nhân là do Fed có thể kết thúc chu kỳ tăng lãi suất điều hành vào giữa năm 2023, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá cũng như lãi suất của Việt Nam trong nửa cuối năm nay; nhu cầu vay giảm do tăng trưởng kinh tế giảm tốc và thị trường bất động sản nhà ở ảm đạm; và Chính phủ thúc đẩy đầu tư công, qua đó bơm thêm tiền vào nền kinh tế.

“Chúng tôi kỳ vọng lãi suất tiền gửi trung bình kỳ hạn 12 tháng (trung bình của cả ngân hàng tư nhân và ngân hàng quốc doanh) sẽ giảm thêm 50 điểm cơ bản xuống 7,0%/năm trong nửa cuối năm 2023", VNDirect nhận định.