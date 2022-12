Lãi suất tiết kiệm bất ngờ quay đầu

22/12/2022 7:00 AM (GMT+7)

22/12/2022 7:00 AM (GMT+7)

Mới đây nhất, ngày 20-12, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) điều chỉnh giảm mạnh từ 0,4-1%/năm ở nhiều kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn từ 6 – 8 tháng giảm 0,4%, xuống còn 9,2%/năm. Kỳ hạn từ 9-11 tháng giảm 0,5%, xuống còn 9,3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm 0,6% xuống 9,4%/năm. Riêng kỳ hạn 13 tháng giảm tới 1%, từ 10,5%/năm vào đầu tháng 12 đến nay chỉ còn 9,5%/năm. Trong khi đó các kỳ hạn dưới 6 tháng vẫn giữ mức kịch trần là 6%/năm.

Hay như tại MSB, kể từ ngày 19-12, điều chỉnh giảm 0,4% ở tất cả kỳ hạn. Mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại quầy là 8,6%/năm và online là 8,9%/năm.

Ảnh minh họa

Từ kỳ hạn 13 đến 36 tháng đối với hình thức gửi trực tiếp tại quầy chỉ còn 8,8 – 9,2%/năm, và 9%/năm cho hình thức gửi trực tuyến. Còn nhớ, hồi đầu tháng 12, MSB đã tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn gửi với mức tăng lãi suất nhiều nhất ghi nhận được lên đến 2,2 điểm % so với tháng trước.

Ngân hàng SHB cũng đang duy trì biểu lãi suất khá thấp khi lãi tiết kiệm cao nhất tại nhà băng này chỉ là 8,52%/năm. Kể cả khi được cộng thưởng 0,58%/năm theo chương trình khuyến mại riêng thì lãi tiết kiệm tại SHB cũng chỉ 9,1%/năm.

Ở chiều ngược lại, OceanBank lại tăng lãi suất ở hàng loạt kỳ hạn và không phân chia gửi online hay trực tiếp tại quầy. Theo đó, lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 -11 tháng được nhà băng này áp dụng ở mức 8,8%/năm, tăng 0,8%/năm so với đầu tháng này. Kỳ hạn 12 tháng là 9%/năm, tăng 0,4%/năm so với biểu lãi suất gần nhất. Từ kỳ hạn 13 – 15 tháng có chung mức lãi suất là 9,2%/năm, tăng 0,6/năm so với trước.

Trước đó, 16 ngân hàng cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỉ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 – 3 điểm %. Trong đó, BIDV giảm lãi suất 0,5%- 2,5%/năm cho khách hàng vay vốn thuộc lĩnh vực ưu tiên, khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19…

Agribank giảm 20% so với lãi suất cho vay đang áp dụng đối với dư nợ bằng tiền đồng tại thời điểm 30-11. Với dư nợ phát sinh từ 1-12 đến 31-12-2022, Agribank giảm tối đa 20% so với mặt bằng lãi suất đang áp dụng với từng đối tượng, lĩnh vực.

Vietcombank giảm lãi suất tới 1% một năm đối với các khoản vay tiền đồng cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu, kéo dài 2 tháng cuối năm nay.

ACB giảm 1%/năm lãi vay cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đang có khoản vay và có giao dịch chính tại ACB từ 6-12-2022 đến 31-1-2023.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng việc giảm lãi suất quan trọng nhất là cắt giảm chi phí hoạt động, lợi nhuận và cổ đông phải chia sẻ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Các ngân hàng giảm lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay theo quy mô và tiềm lực là để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng cho biết, Hiệp hội Ngân hàng sẽ tiếp tục kiến nghị Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ tối đa cho các tổ chức tín dụng, phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục chức năng để đưa ra những chính sách thiết thực, thực sự hỗ trợ cho các tổ chức tín dụng, từ đó có những hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo PLO