Lạm phát Trung Quốc ‘đứng hình’ giữa cuộc chiến giá cả khốc liệt
Phương Đăng (theo Straitstimes)
11/08/2025 10:28 AM (GMT+7)
Giữa bối cảnh nhu cầu tiêu dùng trong nước ảm đạm và cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc tháng 7 gần như không nhúc nhích so với cùng kỳ năm ngoái, chấm dứt chuỗi tăng nhẹ hồi tháng 6. Chính quyền Bắc Kinh đang mở chiến dịch kiềm chế “cuộc chiến giá” được cho là bào mòn lợi nhuận, kéo giảm lương và đẩy nền kinh tế số 2 thế giới vào vòng xoáy giảm phát kéo dài.
Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố ngày 9/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với dự báo giảm 0,1% của giới phân tích do Bloomberg khảo sát. Trước đó, tháng 6 đã đánh dấu lần đầu CPI quay lại mức tăng sau chuỗi 4 tháng giảm liên tiếp.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục giảm 3,6% trong tháng 7, bằng với mức giảm của tháng 6, đánh dấu tháng thứ 34 liên tiếp giảm phát tại các nhà máy.
Sự bùng phát của các cuộc “chiến tranh giá” đang làm gia tăng áp lực giảm phát khi nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn thấp. Chính phủ đã mở chiến dịch nhằm chặn đứng tình trạng cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp – vốn làm xói mòn lợi nhuận và kéo giảm tiền lương ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, trong cuộc họp cuối tháng 7, đã cam kết tăng cường quản lý tình trạng dư thừa công suất trong các ngành then chốt, dù thừa nhận việc kích thích trở lại nền kinh tế vẫn là thách thức và có thể cần thêm các biện pháp mạnh để thúc đẩy nhu cầu nội địa.
Tuy nhiên, chiến dịch này chưa tác động nhiều tới tâm lý người dân: chỉ số kỳ vọng giá cả – theo khảo sát của Ngân hàng Trung ương đối với hộ gia đình – vẫn giảm kể từ cuối năm ngoái.
Một thước đo rộng hơn về giá cả trong nền kinh tế, gọi là “hệ số giảm phát GDP”, đã giảm 9 quý liên tiếp – chuỗi dài nhất trong nhiều thập kỷ.
Ngoài ra, cạnh tranh khốc liệt trong nước do dư thừa công suất còn buộc các nhà xuất khẩu hạ giá để kích cầu, làm dấy lên chỉ trích từ nước ngoài và gia tăng căng thẳng thương mại.
Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 7 đã kêu gọi “phá vỡ tình trạng nội cuộn” – thuật ngữ mô tả vòng xoáy cạnh tranh tiêu cực do dư thừa năng lực sản xuất, khiến người lao động phải làm việc kiệt sức mà lợi ích thu về ngày càng ít. Ông cũng đặt câu hỏi về việc chính quyền địa phương đổ xô vào cùng một số ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay xe năng lượng mới.
Bloomberg dẫn lời chuyên gia Eric Zhu nhận định: “Còn một chặng đường dài trước khi nền kinh tế thoát khỏi áp lực giảm phát. Các nhà hoạch định chính sách đã nhận ra rằng giải quyết tình trạng cạnh tranh hỗn loạn là chìa khóa để xử lý tận gốc giảm phát – và có thể sẽ có thêm biện pháp mới.”
