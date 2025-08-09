Trung Quốc liên tục gom vàng dự trữ, liệu có thể lan tỏa đợt sóng giá mới?

Một cửa hàng vàng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố rằng dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc đạt 73,96 triệu ounce vào cuối tháng 7, tăng so với mức 73,9 triệu ounce của tháng trước. Đây là tháng tăng thứ 9 liên tiếp của dự trữ vàng.

Trong bối cảnh đó, cá nhà kinh tế cho rằng Trung Quốc có thể tiếp tục mua vàng.

Ông Wang Qing, chuyên gia kinh tế vĩ mô trưởng tại Golden Credit Rating International, cho rằng việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) - ngân hàng trung ương của nước này, tăng dự trữ vàng xuất phát từ nhu cầu tối ưu hóa cơ cấu dự trữ, trong bối cảnh giá vàng nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng tăng do tình hình chính trị và kinh tế toàn cầu đầy biến động.

“Nhìn về phía trước, chúng tôi tin rằng việc tiếp tục mua vàng của ngân hàng trung ương Trung Quốc sẽ vẫn là một định hướng chiến lược” - ông Wang nói.

Ông ước tính rằng vàng chiếm khoảng 7% tổng dự trữ quốc tế chính thức của Trung Quốc (bao gồm dự trữ ngoại hối và vàng) tính đến cuối tháng 7, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 15%.

Theo SAFE, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 3.2922 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 7, giảm 0,76% (tương đương 25,2 tỷ USD) so với tháng trước, do chỉ số đồng USD tăng và diễn biến trái chiều của các thị trường tài chính toàn cầu.

Do nhu cầu tối ưu hóa cơ cấu dự trữ quốc tế, ông Wang nhấn mạnh sự cần thiết Trung Quốc tiếp tục tăng dự trữ vàng trong khi giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ, vì vàng được công nhận rộng rãi là phương tiện thanh toán cuối cùng.

“Tăng dự trữ vàng có thể củng cố uy tín của đồng tiền quốc gia và tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình quốc tế hóa đồng nhân dân tệ.”

Một khảo sát gần đây của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy 95% ngân hàng trung ương được hỏi dự đoán dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Theo WGC, nhu cầu vàng của ngân hàng trung ương vẫn ở mức khả quan, khoảng 166 tấn trong quý II, dù giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Ray Jia, trưởng bộ phận nghiên cứu Trung Quốc của WGC, cho rằng việc các ngân hàng trung ương tiếp tục quan tâm đến việc tăng dự trữ vàng sẽ là yếu tố then chốt hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới, đồng thời có thể khuyến khích nhu cầu vàng của nhà đầu tư cá nhân.

“Xu hướng đa dạng hóa dự trữ toàn cầu của các ngân hàng trung ương khỏi đồng USD - hay nói cách khác là xu hướng đa cực hóa dự trữ toàn cầu, theo chúng tôi sẽ tiếp tục trong những năm tới và sẽ không dễ dàng đảo ngược hoặc thay đổi đáng kể” - ông Jia nhận định.

Mặc dù tốc độ mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới đã chậm lại trong nửa đầu năm, WGC vẫn dự báo lượng mua vàng cả năm sẽ vượt mức trung bình 5 năm, vào khoảng 600-700 tấn.

Tuy nhiên, ông Jia lưu ý vẫn còn nhiều yếu tố có thể khiến nhà đầu tư chọn các tài sản khác ngoài vàng.

“Ví dụ, từ tháng 7 đến nay, thị trường chứng khoán Trung Quốc nhìn chung đã diễn biến tích cực. Khi khẩu vị rủi ro tăng lên, nhu cầu đầu tư vào vàng - đặc biệt là vào các quỹ ETF vàng thường suy giảm.”

Theo WGC, nhu cầu đầu tư vàng tại Trung Quốc có thể vẫn duy trì mạnh mẽ trong nửa cuối năm, nhờ các rủi ro địa chính trị và kinh tế toàn cầu kéo dài, cùng với những bất định về tăng trưởng trong nước. Hai yếu tố này được dự báo sẽ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng miếng và vàng xu.