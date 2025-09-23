Hàng không huỷ hàng loạt chuyến bay vì ảnh hưởng bão Ragasa

Gia Linh

23/09/2025 6:55 PM (GMT+7)

Do ảnh hưởng của cơn bão Ragasa, hàng loạt chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines trong ngày 23 và 24/9 sẽ bị điều chỉnh lịch khai thác.

Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế bị điều chỉnh lịch khai thác

Ngày 23/9, Vietnam Airlines cho hay trước diễn biến phức tạp của cơn bão Ragasa (bão số 9), hãng sẽ điều chỉnh lịch khai thác một số chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Cụ thể, ngày 23/9, chuyến bay VN580 hành trình TP.HCM – Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 03h00 ngày 24/9; chuyến bay VN586 hành trình Hà Nội – Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) được thay đổi lịch khai thác sang 03h54 ngày 24/9.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc); Hà Nội, TP.HCM và Quảng Châu (Trung Quốc) trong hai ngày 23 và 24/9.

Ngoài ra, trong ngày 24/9, các chuyến bay đến và đi từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) sẽ điều chỉnh giờ cất, hạ cánh trước 11h00.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão. Ngoài ra, theo đó, các chuyến bay giữa Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á trong ngày 23/9 sẽ được điều chỉnh hướng bay để tránh vùng ảnh hưởng của cơn bão.

Hàng loạt chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines trong ngày 23 và 24/9 sẽ bị điều chỉnh lịch khai thác vì bão Ragasa. Ảnh: VNA

Đáng chú ý, hãng sẽ huỷ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) trong ngày 23/9.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Ngoài ra, hãng cũng cho hay giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách. Vì vậy, hành khách có kế hoạch di chuyển trong thời gian này cần theo dõi các thông tin của hãng để điều chỉnh lộ trình di chuyển cho hợp lí.

