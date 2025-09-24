Sân bay Cà Mau sẽ đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay một năm để sửa chữa

Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau

Ngày 24/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau; Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị trong ngành có liên quan về đóng tạm thời sân bay Cà Mau từ 7 giờ ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Cà Mau thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời Cảng để triển khai thi công các hạng mục của dự án.

Cục cũng yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được trình Cục thẩm định. Ngoài ra, đơn vị chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Sân bay Cà Mau sẽ đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay một năm. Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam

Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không yêu cầu VATM thực hiện thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành. Cục cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định và kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan phát sinh (nếu có).

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ký quyết định đóng tạm thời sân bay Cà Mau để triển khai thi công các hạng mục của dự án và giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Được biết, dự án trên do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư, xây dựng mới đường cất hạ cánh; đường lăn nối đường cất hạ cánh với sân đỗ máy bay; xây dựng sân đỗ máy bay ở khu vực phía Nam; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu; xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ đồng bộ khác như đường giao thông kết nối sân đỗ máy bay mới về khu nhà ga hành khách...

Dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.