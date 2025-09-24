Sân bay Cà Mau sẽ đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay một năm để sửa chữa
Gia Linh
24/09/2025 5:53 PM (GMT+7)
Cục Hàng không cho biết sân bay Cà Mau sẽ tạm đóng cửa, ngưng tiếp nhận tàu bay trong một năm để triển khai thi công, sửa chữa.
Tạm đóng cửa sân bay Cà Mau
Ngày 24/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau; Cục Quản lý xuất nhập cảnh và các đơn vị trong ngành có liên quan về đóng tạm thời sân bay Cà Mau từ 7 giờ ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026.
Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Cà Mau thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời Cảng để triển khai thi công các hạng mục của dự án.
Cục cũng yêu cầu ACV chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được trình Cục thẩm định. Ngoài ra, đơn vị chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định.
Đối với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục Hàng không yêu cầu VATM thực hiện thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành. Cục cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định và kịp thời báo cáo các vấn đề liên quan phát sinh (nếu có).
Trước đó, Bộ Xây dựng đã ký quyết định đóng tạm thời sân bay Cà Mau để triển khai thi công các hạng mục của dự án và giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định.
Được biết, dự án trên do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư, xây dựng mới đường cất hạ cánh; đường lăn nối đường cất hạ cánh với sân đỗ máy bay; xây dựng sân đỗ máy bay ở khu vực phía Nam; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu; xây dựng một số hạng mục công trình phụ trợ đồng bộ khác như đường giao thông kết nối sân đỗ máy bay mới về khu nhà ga hành khách...
Dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực.
Hàng không huỷ hàng loạt chuyến bay vì ảnh hưởng bão Ragasa
Do ảnh hưởng của cơn bão Ragasa, hàng loạt chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines trong ngày 23 và 24/9 sẽ bị điều chỉnh lịch khai thác.
Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho các Giám đốc sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công
Chủ tịch Đà Nẵng ủy quyền cho loạt Giám đốc Sở, Trưởng ban phê duyệt quyết định đầu tư dự án công, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.
Liên Hợp Quốc ước tính Việt Nam có nguy cơ mất 25 tỷ USD vì thuế quan Mỹ
Thuế quan mà Mỹ áp đặt hồi tháng 8 có nguy cơ cắt giảm tới 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, khiến Việt Nam trở thành quốc gia chịu tác động nặng nhất ở Đông Nam Á, theo ước tính của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP).
Costco kỳ vọng nhập 1 tỷ USD hàng Việt, Boeing giao máy bay, mở đường cho chuỗi cung ứng Việt
Sáng ngày 21/9 (theo giờ địa phương), tại Seattle, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường đã có các cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo hai tập đoàn hàng đầu của Mỹ là Costco và Boeing.
Cơn địa chấn H-1B: Ông Trump tăng phí visa 100.000 USD cho lao động tay nghề cao, Silicon Valley rối loạn
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt khoản phí thường niên 100.000 USD (74.000 bảng Anh) đối với các đương đơn xin visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.
Đại lộ 300.000 tỷ đồng tại Hà Nội dự kiến khởi công trong năm 2026 có gì đặc biệt?
Chưa khởi công nhưng đại lộ 300.000 tỷ đồng ở Hà Nội đã khiến thị trường bất động sản nóng lên từng ngày, hàng loạt dự đoán về giá đất, dòng vốn và cơ hội đầu tư. Vậy dự án này có gì đặc biệt?