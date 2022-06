Làn sóng đầu tư vào chăn nuôi

Có tốc độ tăng trưởng khá cao, dư địa còn lớn, nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam và nước ngoài đang đầu tư phát triển chăn nuôi, chế biến sản phẩm theo mô hình chuỗi từ trang trại đến bàn ăn.

Nuôi lợn trong phòng lạnh khép kín tại trang trại ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh tư liệu: Hoàng Nhị/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá, chăn nuôi Việt Nam có tiềm lực rất lớn. Cả doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước đều phát triển toàn diện nên tốc độ phát triển chăn nuôi vẫn đạt từ 4-5%. Như các ngành khác, chăn nuôi cũng đang đi theo hướng chuỗi khép kín và kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm để xuất khẩu.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhận định, trong vài năm nữa, chăn nuôi Việt Nam sẽ có bước chuyển mạnh. Bởi, gần đây, rất nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư vào chăn nuôi với công nghệ cao, quy mô lớn, theo chuỗi khép kín, đặc biệt là có chế biến sâu như: Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đầu tư tổ hợp giá trị 250 triệu USD tại Bình Phước với mục tiêu 45% sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, xây dựng nhà máy giết mổ gia súc tại Hà Nội; Masan đầu tư nhà máy giết mổ tại Hà Nam và Vĩnh Long…

Mới đây, Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) đã khởi công Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tổ hợp dự kiến có quy mô sử dụng khoảng 100 ha đất, bao gồm: khu trang trại chăn nuôi 2.500 lợn giống cụ kỵ chọn lọc được nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan; nhà máy giết mổ lợn thịt; nhà máy sản xuất phân hữu cơ; khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ; khu canh tác theo hướng hữu cơ...

Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này sẽ áp dụng công nghệ 4.0 xuyên suốt quá trình chăn nuôi, giúp kiểm soát tốt chất lượng, tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN không chỉ góp phần tạo nên mô hình chăn nuôi hiện đại mà còn góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội, mang lại cơ hội giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Gia Lai.

Hướng tới chuỗi giá trị “Từ nông trại tới bàn ăn”, mới đây, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đã cam kết sẽ đầu tư 52 triệu USD dưới hình thức cổ phần phổ thông vào Công ty cổ phần Tập đoàn Mavin. Khoản đầu tư này sẽ hỗ trợ Tập đoàn Mavin phát triển đàn lợn giống chất lượng cao và mở rộng công suất chăn nuôi lợn tại Việt Nam.

Ông David John Whitehead, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Mavin cho biết, mục tiêu của doanh nghiệp là trở thành nhà sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng, đảm bảo dinh dưỡng. Do đó, Tập đoàn Mavin mong muốn thu hút các nguồn lực để hỗ trợ giúp tăng nhanh công suất sản xuất và nâng cao chất lượng thịt thành phẩm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm thực phẩm an toàn và truy xuất được nguồn gốc.

Không chỉ các doanh nghiệp ngoại quan tâm ngành chăn nuôi Việt Nam, ngay cả doanh nghiệp nội cũng đã bắt tay nhau phát triển lĩnh vực tiềm năng này. Điển hình như, Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC) và Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Dabaco) đã ký kết hợp tác phát triển chăn nuôi lợn với mục tiêu đạt 1 triệu con đến năm 2028 tại các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào.