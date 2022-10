Lễ kỷ niệm trọng thể 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc

Tiêu binh rước Quốc kỳ Việt Nam và cờ Liên hợp quốc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Buổi lễ diễn ra trọng thể với sự tham dự của đông đảo Đại sứ, đại diện Đoàn Ngoại giao, Trưởng Đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Việt Nam cùng đại diện nhiều thế hệ cán bộ, chuyên gia đã tham gia đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc trong suốt 45 năm qua.

Phát biểu tại sự kiện này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc là khởi đầu chặng đường lịch sử mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Chặng đường chứng kiến đất nước Việt Nam hồi sinh từ đổ nát của chiến tranh; Đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, vươn lên trở thành quốc gia đang phát triển có nền kinh tế năng động, đạt mức thu nhập trung bình với Chỉ số Phát triển con người (HDI) ở mức cao. Việt Nam luôn là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, chủ động hội nhập, tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) và là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tháng gian khó nhất, Liên hợp quốc là kênh viện trợ đa phương duy nhất giúp Việt Nam tái thiết hạ tầng kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống của người dân. Khi Việt Nam tiến hành công cuộc Đổi mới từ năm 1986 và trong suốt quá trình phát triển sau này, Liên hợp quốc là đối tác luôn “kề vai sát cánh”, giúp đỡ Việt Nam hiệu quả về xây dựng thể chế của nền kinh tế thị trường, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các mục tiêu phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội, đưa hàng triệu người dân thoát nghèo. Đặc biệt, gần đây, trong bão xoáy COVID-19 tàn phá, chương trình COVAX đã hỗ trợ lượng vaccine lớn cho Việt Nam; mang đến niềm tin và chạm đến trái tim của mỗi người dân Việt Nam về một Liên hợp quốc thấm đượm giá trị nhân văn cao cả.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam tự hào về nỗ lực thực hiện các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc. Từ một nước tiếp nhận viện trợ nhân đạo, Việt Nam đã vươn lên trở thành đối tác tin cậy và trách nhiệm trên tất cả các lĩnh vực trụ cột của Liên hợp quốc, thực hiện có hiệu quả nhiều Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG). Từ nước thiếu lương thực, Việt Nam ngày nay là nước xuất khẩu hàng đầu một số nông sản, góp phần bảo đảm an ninh lương thực tại khu vực và quốc tế. Trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng tham gia cùng Liên hợp quốc ứng phó với khủng hoảng lương thực hiện nay.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang tiên phong trong các nỗ lực cải tổ hệ thống phát triển Liên hợp quốc ở cấp quốc gia. Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam, trong đó có nhiều nữ quân nhân, đã có mặt tại các Phái bộ của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và vùng Abyei. Tại Hội đồng Bảo an và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Việt Nam đã thúc đẩy chương trình nghị sự về phụ nữ, hòa bình và an ninh, tác động của biến đổi khí hậu đối với việc thụ hưởng quyền con người. Việt Nam vừa vinh dự được bầu vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, hướng tới giảm phát thải bằng “0” vào 2050.

Chủ tịch nước kỳ vọng: “Liên hợp quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu, là hạt nhân kết nối đoàn kết quốc tế, là đầu mối kết nối các nỗ lực đa phương giúp củng cố hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển, vì một thế giới không có chiến tranh, xung đột, bất công, nhân loại không còn đói nghèo, lạc hậu”.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ: Trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiểu sâu sắc ý nghĩa của hòa bình và giá trị của phát triển; quyết tâm thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh với khát vọng Việt Nam hùng cường, hướng tới trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Trên chặng đường đó, hợp tác với Liên hợp quốc luôn giữ vị trí quan trọng trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Việt Nam.

“Chúng tôi sẽ phấn đấu thực hiện hiệu quả những hoạt động hợp tác với Liên hợp quốc, đóng góp xử lý các thách thức toàn cầu, phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới”, Chủ tịch nước nói.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Trong bài phát biểu, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres bày tỏ ấn tượng về hành trình phát triển của Việt Nam. Từ chỗ là quốc gia nhận viện trợ lương thực, một đất nước bị chiến tranh tàn phá, bị cô lập và nạn đói chực chờ, nay Việt Nam đang gửi những người lính gìn giữ hòa bình đến giúp đỡ người dân ở một số nơi trên thế giới.