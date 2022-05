Long An sát cánh, hỗ trợ nhà đầu tư

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo UBND tỉnh Long An, ngoài lợi thế là nút giao thông quan trọng trong việc giao thương hàng hóa vì ở cửa ngõ của vùng ÐBSCL, liền kề TP HCM, Long An còn không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến sản xuất, kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn lớn.

Giữ vững vị thế dẫn đầu

Trong các tập đoàn, công ty lớn tìm đến Long An đầu tư trong năm 2021, nổi bật nhất là dự án đầu tư nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola với tổng vốn hơn 136 triệu USD, ở KCN Phú An Thạnh (xã An Thạnh, huyện Bến Lức). Kế đến là dự án của Công ty TNHH Lotte Eco Logis Long An (vốn đầu tư của Hàn Quốc), cũng tại KCN Phú An Thạnh, diện tích 79.142 m2, với số vốn hàng trăm tỉ đồng...

Thực hiện mục tiêu mà Ðảng bộ tỉnh đã đề ra đến năm 2025, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về kinh tế ở khu vực ÐBSCL, đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Long An đã đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, tạo ra nhiều quỹ đất sạch với giá cả cạnh tranh; đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư hạ tầng cơ sở, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Ông Nguyễn Thành Thanh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An, nhấn mạnh việc giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư là một trong những điều được lãnh đạo tỉnh quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Với những cố gắng không ngừng, mới đây, theo ông Nguyễn Thành Thanh, tại hội nghị đầu tư vào KCN Cầu cảng Phước Ðông (huyện Cần Ðước), tỉnh Long An đã trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.531 tỉ đồng, gồm: Công ty CP Dầu thực vật Tân Bình - Nakydaco, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TNL, Công ty TNHH Hicrete và Công ty TNHH Allmed Medical Textile Việt Nam. Tại hội nghị này, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Long An đã thông tin trong quý I/2022, chỉ riêng các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút tổng vốn đầu tư FDI là 261,13 triệu USD, vốn doanh nghiệp trong nước là 8.863 tỉ đồng.

Doanh nghiệp đầu tư vào Long An luôn được địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp

Theo đánh giá của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Long An, sở dĩ họ chọn tỉnh này là do địa phương không ngừng nỗ lực để tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư. Ðặc biệt, không ít nhà đầu tư cho rằng họ rất ấn tượng khi tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp chỉ trong vòng một ngày kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. "Ðây là điểm cộng rất quan trọng trong xây dựng hình ảnh, môi trường thu hút đầu tư của tỉnh" - ông Trần Văn Tú, chủ một doanh nghiệp ở TP HCM đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất về Long An, nhận xét.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhấn mạnh với phương châm xuyên suốt "Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của tỉnh", Long An khẳng định luôn trân trọng và sẵn sàng chào đón, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của doanh nghiệp, tỉnh Long An đang tập trung gần như toàn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp làm động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. "Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư thời gian qua của tỉnh luôn có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng đổi mới, cải cách mạnh mẽ, thực chất để thu hút các dự án lớn, tạo sức lan tỏa, thu hút nhiều dự án vệ tinh hỗ trợ khác, hình thành môi trường đầu tư, kinh doanh tích cực, hợp tác cùng phát triển giữa tỉnh Long An với các đối tác chiến lược" - Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Ðược khẳng định Long An luôn xem doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển. "Chúng tôi luôn coi sự thành công của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh. Long An luôn hoan nghênh, chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh. Tỉnh cam kết luôn sát cánh và đồng hành cùng doanh nghiệp; luôn lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Long An" - Bí thư Tỉnh ủy Long An nói.