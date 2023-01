Miền Bắc có nơi rét đậm, rét hại, miền Trung mưa lớn

Khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; từ chiều ngày 7/1 mưa lớn giảm dần. Phía Bắc trời lạnh. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, từ đêm 5 - 6/1, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 - 50mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Dự báo, từ đêm 5 - 7/1, ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ chiều và đêm 7/1, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên giảm dần.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ đêm 7/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 7 - 9/1 phía Bắc trời lạnh.

Các tỉnh Nam Bộ từ đêm 7 - 10/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong tháng 1, khả năng cường độ hoạt động của không khí lạnh sẽ yếu hơn so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên rét đậm, rét hại vẫn có thể xảy ra và tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ.

Ngoài ra, rãnh áp thấp xích đạo vẫn có khả năng gây mưa trái mùa tại các tỉnh, thành phố phía Nam, đồng thời vẫn còn nguy cơ xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão) trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Trong tháng 1/2023, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến cao hơn 0,5 độ C, riêng khu vực Đông Bắc Bộ cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 độ C.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5 - 20mm so với trung bình nhiều năm, các khu vực còn lại cao hơn khoảng 10-30mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ cao hơn từ 30-60mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.