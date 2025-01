Việt Nam có một trong những thị trường hàng không phát triển nhất thế giới, được thúc đẩy bởi ngành du lịch ngày càng phát triển của đất nước cùng với sự phát triển của thương mại và mậu dịch.

Quốc gia Đông Nam Á này mong muốn cạnh tranh với các đối thủ như Singapore và Thái Lan trong lĩnh vực hàng không với hai hãng hàng không lớn. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, chủ yếu do nhà nước sở hữu trong khi hãng hàng không giá rẻ hàng đầu Vietjet Air được thành lập vào năm 2007 và bắt đầu hoạt động 4 năm sau đó, qua đó trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên trong nước.

Cả hai hãng hàng không này đều tuyển dụng hàng nghìn phi công, cả trong nước và nước ngoài.

Dưới đây là mức lương phi công Vietnam Airlines và lương phi công Vietjet Air do chuyên trang tin tức hàng không Aviation A2Z tổng hợp.

Lương phi công Vietnam Airlines

Vietnam Airlines có đội bay gồm 93 tàu bay. Hãng bay đến 66 điểm đến trên toàn thế giới và cũng đang trong quá trình mở rộng phạm vi đến Hoa Kỳ từ hai trung tâm Hà Nội và TP HCM.

Vietnam Airlines tuyển dụng phi công theo hợp đồng từ 2 đến 5 năm, tùy thuộc vào các yếu tố như kinh nghiệm, quốc tịch và loại tàu bay sử dụng cùng các yếu tố khác.

Theo Aviation A2Z, mức lương phi công Vietnam Airlines dao động từ 10.000 đến 18.000 USD mỗi tháng hoặc từ 120.000 đến 216.000 USD mỗi năm. Con số này tùy thuộc vào thâm niên và kinh nghiệm trong hãng hàng không, cùng đó còn xét đến đánh giá và tiền thưởng tùy thuộc vào hiệu suất của cá nhân cũng như của công ty.

Đội bay của Vietnam Airlines chủ yếu gồm các tàu bay Airbus A320 và tàu bay thân rộng gồm Airbus A350-900 và các biến thể của Boeing 787 Dreamliner.

“Hiện tại, không có nhiều thông tin liên quan đến việc phân chia lương cơ bản và tiền bổ sung theo giờ bay, như thường thấy ở các hãng hàng không trên toàn cầu”, Aviation A2Z lưu ý.

Vietnam Airlines cung cấp chế độ bảo đảm công việc cho các phi công, ngoài mức lương cạnh tranh, các cơ trưởng còn được hưởng các phúc lợi phi tiền tệ, bên cạnh các khoản phụ cấp quá cảnh thông thường, chỗ ở tại khách sạn…

Trong đó, phi công của Vietnam Airlines được phép mua tối đa 20 vé cho phi công và gia đình trực hệ của họ trên mạng lưới Vietnam Airlines trong một năm dương lịch. Đây là hạng phổ thông với quyền nâng hạng thương gia miễn phí tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống.

Lương phi công Vietjet Air

Vietjet Air là hãng hàng không giá rẻ hoạt động chính tại 5 thành phố của Việt Nam – Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Nha Trang. Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam và điều thú vị là hãng này hoạt động đến 115 điểm đến, gần gấp đôi so với Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia, với đội bay gồm 91 máy bay Airbus.

Giống như trường hợp các phi công Vietnam Airlines, các phi công Vietjet Air được cung cấp hợp đồng 2 hoặc 3 năm có thể gia hạn. Các hợp đồng này bao gồm các điều khoản về tiền thưởng có điều kiện cũng như đánh giá hàng năm.

Mức lương phi công Vietjet khoảng từ 8.000 USD đến 12.000 USD một tháng , hoặc từ 96.000 đến 144.000 USD một năm. Theo lý giải của chuyên trang hàng không này, mức lương phi công Vietjet thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh là do các yếu tố như ít giờ bay hơn trong một tháng nếu so sánh với hoạt động của đối thủ đến các thành phố ở Châu Âu cũng như Châu Đại Dương.

Đội bay của VietJet bao gồm hơn 100 tàu bay Airbus A320 và 7 tàu bay Airbus A330-300. Hãng hàng không này có hơn 300 tàu bay đang được đặt hàng.

Cũng theo chuyên trang trên, hai hãng bay của Việt Nam, Vietnam Airlines và Vietjet, vào top các hãng hàng không lớn nhất Đông Nam Á tính theo số ghế trong tháng 1/2024.

Trong đó, đứng đầu là hãng bay giá rẻ AirAsia của Malaysia, theo sau là Lion Air và Cebu Pacific Air. Hai hãng bay của Việt Nam là Vietnam Airlines và Vietjet đứng thứ 4 và 5. Vị trí này cao hơn các hãng hàng không quốc gia của Singapore (Singapore Airlines), Philippine Airlines (Philippines) và Malaysia Airlines (Malaysia).