Mứt miền Tây hối hả vào Tết

Cơ sở của bà Sáu làm các loại mứt chủ yếu như: Mứt gừng, bưởi, mãng cầu xiêm, me, chùm ruột, chanh dây,...Nhưng hút khách nhất vẫn là mứt me và mãng cầu cay. Tuy nhiên, năm nay do nguồn me khan hiếm nên lò mứt của bà Sáu ước tính chỉ có thể cho ra thị trường khoảng 5 tấn; còn mãng cầu mua tại vườn tăng thêm 15.000 đồng so với năm trước nhưng vẫn không có hàng để mua (Ảnh: Kim Hà).