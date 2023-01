Năm 2023, có nên đầu tư vào vàng, USD?

03/01/2023 6:39 AM (GMT+7)

2022 là một trong những năm thị trường vàng biến động lớn. Thời điểm đầu năm, giá vàng xoay quanh mức 61-62 triệu đồng/lượng, sau đó tăng vọt, vượt 70 triệu đồng/lượng vào giữa tháng 3/2022 khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. Giai đoạn này, một số nhà đầu tư “lướt sóng” vàng lãi lớn.

Bà Nguyễn Thị Đức (65 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nhìn thấy giá vàng tăng, có 5 cây vàng mua từ trước đó bà bán và nhận khoản lãi khoảng 30 triệu đồng. Sau giai đoạn tăng chóng mặt, bước sang tháng 5/2022, giá vàng quay đầu giảm. Bà Đức tiếp tục mua vào để chờ “lướt sóng”. Tuy nhiên, nửa cuối năm 2022, giá vàng “lặng sóng”, chênh lệch giá mua vào - bán ra duy trì mức 1 triệu đồng/lượng khiến bà và nhiều nhà đầu tư lỗ nặng.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, bình quân năm 2022, giá vàng trong nước tăng 5,74% so với năm trước. Kể từ khi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời, vàng miếng SJC do Nhà nước độc quyền phân phối, doanh nghiệp vàng ít mặn mà với kinh doanh mặt hàng này. Thay vào đó, doanh nghiệp vàng tập trung sản xuất, quảng bá sản phẩm vàng trang sức. Điều này cũng khiến nhu cầu vàng trang sức ở Việt Nam tăng mạnh. Báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới nhất của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) chỉ ra, nhu cầu tiêu thụ vàng của Việt Nam trong quý 3/2022 ở mức 12 tấn vàng, tăng 264% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng đạt 8,5 tấn, số vàng còn lại chủ yếu là vàng trang sức.

Những ngày đầu tiên của năm 2023, giá vàng miếng SJC trong nước gần như giữ nguyên mức của tháng cuối năm 2022. Giá vàng nhẫn tròn trơn của doanh nghiệp niêm yết 53,1 - 53,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, năm 2023, thị trường vàng sẽ tiếp tục có sóng nhờ việc lãi suất tiết kiệm và đồng USD có dấu hiệu giảm.

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh nhận định: 2023 là năm thị trường vàng có thể sẽ đón “sóng” khi lãi suất ngân hàng sẽ chững lại rồi giảm, thị trường tài chính biến động mạnh. Thông thường, giá vàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá USD. “Trong năm 2023, so với các kênh đầu tư khác, tỉ suất sinh lời của vàng không quá lớn, chỉ nên phân bổ tỉ trọng vốn vừa phải cho kênh này. Với thời điểm này, người dân không nên mua vào”, ông Thịnh nói.

Tỉ giá hết thời tăng mạnh

Tỉ giá vừa trải qua năm 2022 biến động mạnh khi liên tiếp duy trì mức đỉnh cao trong 20 năm qua. Bước sang đầu năm 2023, giá USD đang giao dịch ở mức bán ra 23.700 - 23.730 đồng/USD; tương đương thời điểm cuối tháng 9/2022, trước khi Ngân hàng Nhà nước công bố nới biên độ tỉ giá giao ngay VND/USD từ 3% lên 5% (từ ngày 17/12). Cùng với đó, giá USD tự do lao dốc về mức 23.770 đồng/USD.

Năm 2023, đồng USD được một số nhà phân tích dự đoán sẽ vẫn duy trì đà tăng bởi vị thế “trú ẩn an toàn” trong nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, đồng USD sẽ quay lại đỉnh cao như đã đạt được trong giữa năm 2022.

Chuyên gia Nguyễn Thế Hùng - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục tăng lãi suất khiến một số quỹ đầu tư bán vàng chuyển sang kênh đầu tư khác sinh lời tốt hơn. Tuy nhiên, với tình trạng tài chính khó khăn cuối năm 2022, đầu năm 2023, một số nhà đầu tư có thể phải bán vàng để giải quyết thanh khoản khi thị trường tài chính tiền tệ đang liên tục biến động...

Theo Tiền Phong