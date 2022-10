Ngành bán lẻ TP.HCM sôi động, sức mua tại chợ, siêu thị bật tăng

Sức mua bật tăng

Sáng 2/10, tranh thủ cuối tuần, chị Thu Uyên (quận Gò Vấp) đi mua sắm tại siêu thị Emart. Chị bất ngờ khi siêu thị rất đông. Khu vực thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá khó chen chân lọt. Khu vực thực phẩm chế biến, hàng hóa tiêu dùng, xe đẩy của khách cũng gần như phủ các lối đi.



"Tôi mua thực phẩm đủ dùng cho nửa tuần, đến khi ra quầy tính tiền thì hết hồn, xe đẩy nối đuôi nhau. Xe của ai cũng đầy ắp hàng hóa. Kiên nhẫn chờ thì gần nửa tiếng đồng hồ mới xong", chị Uyên nói.

Quầy thịt tại siêu thị Aeon Bình Tân kín khách. Ảnh: Phúc Minh

Nhiều siêu thị tại TP.HCM gần đây cũng rất đông đúc và nhộn nhịp. Siêu thị Co.opXtra Sư Vạn Hạnh (quận 10) nằm trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall đông chưa thấy. Thậm chí, đã đến giờ đóng cửa cuối ngày, siêu thị bắt đầu tắt đèn dần bên trong thì khu vực quầy thu ngân, khách vẫn nối đuôi nhau chờ thanh toán.

Tại Aeon Bình Tân (quận Bình Tân), dù nằm ở khu vực vùng ven nhưng cuối tuần, khu vực siêu thị và trung tâm mua sắm lại rất nhộn nhịp, không kém phần sôi động so với các trung tâm thương mại ở quận 1, quận 3.

Đại diện nhiều hệ thống siêu thị như Emart, Big C, MM Mega Market xác nhận hiện nay sức mua của các siêu thị trong hệ thống đã phục hồi tốt, thậm chí một số điểm bán đã phục hồi hoàn toàn, thậm chí tăng hơn so với giai đoạn trước dịch. Do đó, thời điểm này, nhiều siêu thị đã tính đến việc tăng tốc, mở rộng quy mô sau dịch Covid-19.

Trong khi đó, tại chợ truyền thống, sức mua cũng đã phục hồi nhanh. Theo ban quản lý nhiều chợ truyền thống tại TP.HCM, do nguyên nhân khách quan như người tiêu dùng dần chuyển sang mua sắm qua mạng và các cửa hàng thực phẩm tiện lợi, sức mua tại chợ khó trở lại bình thường như trước dịch. Tuy nhiên, so với 1-2 tháng trước, khách đến chợ đã tăng hơn rất nhiều.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), các lối đi nhỏ trong chợ nhiều thời điểm ùn ứ. Các quầy hàng kinh doanh ăn uống nay đã phục hồi tốt, hầu hết đều quay trở lại kinh doanh và càng vui hơn khi gian nào cũng có khách. Chợ Tân Định (quận 1) thì vừa thu hút được khách du lịch vừa phục vụ nhu cầu mua sắm hàng ngày của người dân. Càng về cuối tuần, người đi mua sắm càng tăng.

Doanh thu bán lẻ quý III/2022 tăng vọt

Sức mua bật tăng trở lại giúp ngành bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng tại TP.HCM phục hồi nhanh chóng. Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê TP.HCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9/2022 ước đạt 94.216 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 146,3% so với cùng kỳ.

Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 804.728 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý III chiếm tỷ trọng 34,8% bằng 2,26 lần so cùng kỳ.

Khách mua sắm tại trung tâm thương mại TP.HCM cuối tháng 9/2022. Ảnh: Phúc Minh

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 9 ước đạt 53.075 tỷ đồng, chiếm 56,3% trong tổng mức. Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 466.000 tỷ đồng, tăng 21,1% so với cùng kỳ, với nhiều nhóm hàng tăng cao như nhóm hàng vật phẩm văn hóa giáo dục, tăng 54,3%; nhóm hàng xăng dầu tăng 36,0%; nhóm hàng may mặc tăng 30,2%; nhóm hàng ô tô tăng 26,4%; nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 11,4%.

Dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 9 ước đạt 8.263 tỷ đồng, chiếm 8,8% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ. Ước tính 9 tháng đầu năm 2022, lĩnh vực này đạt 60.955 tỷ đồng, tăng 92,1% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ lưu trú tăng 134,4%; dịch vụ ăn uống tăng 88,5%.

Doanh thu dịch vụ lữ hành 9 tháng đầu năm 2022, đạt 4.715 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,6% trong tổng mức bán lẻ và tăng 147,3% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt doanh thu 273.058 tỷ đồng tăng 23,8% so với cùng kỳ; trong đó ngành kinh doanh bất động sản tăng 20,5%.