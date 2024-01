Ngành dệt may phục hồi chậm hơn dự kiến

Lợi nhuận các công ty dệt may năm 2024 khó quay trở lại mức như năm 2022. Ảnh: Quốc Hải

Trong báo cáo triển vọng ngành dệt may năm 2024 vừa công bố, SSI Research cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến chưa có nhiều khởi sắc trong năm 2024, điều này sẽ dẫn đến mức chi tiêu không thiết yếu có phần hạn chế. Đây là một trong những thách thức chính đối với các nhà bán lẻ thời trang và “không chắc chắn” là từ để mô tả cảm giác của các thương hiệu thời trang và nhà cung cấp cho năm 2024.

Hơn nữa, quản lý hàng tồn kho và kiểm soát chi phí sẽ tiếp tục là trọng tâm chính với các nhà bán lẻ. Điều này sẽ dẫn tới rút ngắn thời gian đặt hàng và suy giảm giá bán cho các doanh nghiệp gia công hàng dệt may.

Khảo sát các doanh nghiệp bán lẻ lớn cho thấy Việt Nam vượt trội Bangladesh về chất lượng và năng lực sản xuất, nhưng Bangladesh có lợi thế về giá thành và thuế, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu suy yếu.

Nhưng theo phân tích của GlobalData, bất chấp những lợi thế mà các doanh nghiệp sản xuất Bangladesh đang có, Việt Nam vẫn tiếp tục xếp hạng cao hơn về chất lượng sản phẩm, năng suất lao động và thời gian giao hàng, đây là những yếu tố quan trọng hơn đối với các nhà bán lẻ trong giai đoạn nền kinh tế phục hồi.

SSI Research dự báo sự kiện “Biển Đỏ” có thể gây hiệu ứng gợn sóng đến hoạt động kinh doanh quý I/2024 của các doanh nghiệp xuất khẩu.

SSI Research cho rằng dự báo của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) về tăng trưởng xuất khẩu khá lạc quan, với kim ngạch xuất khẩu đạt 44 tỷ USD (tăng 9% so với cùng kỳ) cho năm 2024.

Tuy nhiên, trong quý I/2024, giá bán trung bình giảm khoảng 20-30% so với cùng kỳ và lượng đơn đặt hàng ở mức thấp. Bên cạnh đó, tăng trưởng vải nhập khẩu vẫn yếu trong quý IV/2023 dù có mức nền so sánh thấp cùng kỳ, cho thấy nhu cầu xuất khẩu hàng may mặc quý I/2024 chưa có nhiều khởi sắc.

Mặt khác, nhu cầu suy yếu đối với hàng may mặc cũng dẫn đến nhu cầu cho nguyên liệu đầu vào giảm, như sợi bông và sợi polyester. Dù vậy, chi phí sợi/vải trung bình giảm sẽ bù đắp một phần cho giá bán trung bình giảm.

Biên lãi gộp của các công ty dệt may đã giảm từ mức 15-18% năm 2022 xuống mức 11-14% năm 2023. Năm 2024, SSI Research kỳ vọng biên lãi gộp của các công ty dệt may dần cải thiện lên mức 14-15% do nhu cầu phục hồi chậm xuyên suốt cả năm.

Đặc biệt, SSI Research dự báo sự kiện “Biển Đỏ” có thể gây hiệu ứng gợn sóng đến hoạt động kinh doanh quý I/2024 của các doanh nghiệp xuất khẩu. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu trong quý I/2024 có thể phải chịu chi phí bán hàng cao hơn hoặc giá bán thấp hơn đến khi tình hình “Biển Đỏ” hạ nhiệt.

"Quá trình phục hồi của ngành dệt may sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến do chi tiêu không thiết yếu thường có thời gian phục hồi kéo dài. Lợi nhuận các công ty dệt may sẽ dần phục hồi trong suốt cả năm, nhưng khó quay trở lại mức năm 2022 trong năm 2024", chuyên gia SSI Research dự báo.