Ngày mùng 3 Tết, sức mua tăng, mua bán sôi động

Báo cáo tình hình thị trường ngày mùng 3 Tết và sơ bộ phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho thấy, ngày 31/1 (tức mùng 3 Tết), sức mua cũng như nguồn hàng đã dồi dào hơn.

Tại các địa phương đã có thêm nhiều siêu thị, cửa hàng, quầy hàng tại chợ truyền thống mở hàng kinh doanh trở lại, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn so với ngày mùng 2 Tết. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với trước Tết.

Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ chùa đầu năm và lễ hóa vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ) phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân. So với các ngày cận Tết (28 - 30 Tết), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều và tương đương so với ngày mùng 2 Tết.“Nhìn chung, thị trường diễn biến theo quy luật thông thường, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, gây bất ổn thị trường”, Báo cáo của Vụ Thị trường trong nước chỉ rõ.

Đáng lưu ý, nguồn hàng trên thị trường rất dồi dào, nhiều chương trình khuyến mãi lớn. Theo đó, giá mặt hàng lương thực ổn định. Giá các loại gạo tẻ thường từ 18.000 - 20.000đồng/kg. Giá gạo tẻ chất lượng cao khu vực miền Bắc dao động từ 25.000 – 42.000 đồng/kg; giá gạo nếp từ 29.000 - 38.000 đồng/kg; tại khu vực miền Nam, gạo tẻ chất lượng cao từ 22.000 – 38.000 đồng/kg; giá gạo nếp dao động từ 27.000– 34.000 đồng/kg.Với mặt hàng thực phẩm tươi sống, tại các siêu thị, giá thực phẩm ổn định. Tại một số chợ lẻ, giá cả tương đương so với ngày mùng 2 Tết và ngày cận Tết. Hiện tại, giá thịt lợn phổ biến ở mức mông sấn 110.000 - 120.000 đồng/kg, giá thịt lợn thăn, nạc vai, ba chỉ từ 130.000 - 160.000 đồng/kg; thịt bò loại 1 từ 250.000 - 280.00 đồng/kg, giá gà ta lông từ 120.000 - 150.000 đồng/kg, giá gà làm sẵn 150 -180.000 đồng/kg.

Giá thủy hải sản vẫn giữ ở mức cao, tương đương với thị trường ngày 28, 29 Tết; tôm sú (loại 26-30 con/kg): 450.000 - 600.000 đồng/kg; cá chép, trắm cỏ: 100.000 - 120.000 đồng/kg...Các loại rau củ như su hào, cà rốt, cà chua, rau gia vị, bắp cải, súp lơ… tăng nhẹ so với ngày cận Tết, tuy nhiên, giá tương đương so với ngày mùng 2 Tết. Cụ thể: bắp cải: 10.000 - 15.000 đồng/cây, su hào: 5.000 đồng/củ, xà lách: 15.000 - 30.000 đồng/kg, cà chua: 10.000 - 15.000 đồng/kg (tùy địa phương), khoai tây: 15.000 -20.000 đồng/kg, súp lơ: 10.000 - 15.000 đồng/cây.

Các loại hoa quả có giá phổ biến: cam canh từ 60.000 - 75.000 đồng/kg; bưởi diễn 20.000 - 25.000 đồng/quả; bưởi da xanh 70.000 - 85.000 đồng/kg; xoài cát chu 50.000 - 65.000 đồng/kg; thanh long 60.000 - 90.000 đồng/kg dưa hấu 25.000 - 30.000 đồng/kg…Với mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn, giá giò lụa ổn định, phổ biến 150.000-180.000 đồng/kg; giò bò 280.000 - 300.000 đồng/kg; bánh chưng 50.000 - 70.000 đồng/chiếc.

Mặt hàng công nghệ thực phẩm, đồ uống, nước giải khát (ổn định). Đường bán lẻ ở mức 22.000 - 25.000 đồng/kg; dầu ăn: 45.000 - 50.000 đồng/lít, tương đương mức giá ngày thường; Cocacola, Pepsi 180.000-190.000 đồng/thùng. Các loại hoa tươi giá ổn định so với ngày mùng 2 và trước Tết: hoa hồng (loại có cành lộc): khoảng 10.000 - 15.000 đồng/cành; hoa hồng loại thường: 70.000 - 90.000 đồng/chục; hoa cúc đại đóa: 80.000 - 100.000 đồng/chục; hoa ly 250.000 -350.000 đồng/chục...

Cũng theo Báo cáo của Vụ Thị trường trong nước, tình hình thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết đã được chủ động lên kế hoạch, chuẩn bị từ trước nên nhìn chung không có biến động bất thường.Trước Tết, tình hình thị trường khá sôi động, hàng hóa được cung ứng và tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán tập trung chủ yếu vào một số nhóm hàng thực phẩm như: gạo, thịt gia súc, thịt gia cầm, trứng gia cầm, đường, dầu ăn, thực phẩm chế biến, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, trái cây... và các nhóm hàng phục vụ trưng bày như hoa, cây cảnh, đồ trang trí. Nguồn cung các mặt hàng dồi dào, mẫu mã, chủng loại đa dạng, giá không có biến động bất thường.

Từ ngày 20 Tết (ngày 19/1/2025), sức mua đối với các nhóm hàng thực phẩm tươi sống bắt đầu tăng lên (phục vụ lễ ông Công, ông Táo nhiều gia đình cúng sớm vào ngày nghỉ cuối tuần trước ngày 23 tháng Chạp). Các chương trình hội chợ Xuân, hội chợ nông sản thực phẩm, phiên chợ Tết, chợ hoa... được tổ chức tại nhiều địa phương từ đầu tháng 1 năm 2025 nhằm kích cầu tiêu dùng của người dân.

Các điểm bán hàng Tết thuộc hệ thống phân phối của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường cũng được triển khai tại nhiều địa phương, nhất là tại các khu vực đông dân cư, tập trung nhiều lao động, các khu công nghiệp để người dân tiện mua sắm.

Từ ngày 26 Tết (bắt đầu kỳ nghỉ Tết sớm), thị trường sôi động hơn khá nhiều so với tuần trước đó, nhu cầu mua sắm các mặt hàng thực phẩm công nghiệp như bánh, mứt, kẹo, rượu bia, nước giải khát... tăng cao. Đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nhu cầu tăng cao nhất trong hai ngày 28 và 29 Tết. So với cùng kỳ năm trước, sức mua năm nay tăng hơn năm trước.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, nguồn hàng được chuẩn bị tăng lên 20-30% so với ngày thường. Lượng hàng dồi dào, mẫu mã đa dạng, giá cả ổn định cùng với nhiều chương trình khuyến mại được áp dụng nên đã thu hút rất nhiều người dân, nhất là tại các thành phố lớn đến mua sắm. Đặc biệt, tại các siêu thị hàng Việt Nam chiếm tỷ lệ khá lớn được nhiều người lựa chọn do giá cả hợp lý, mẫu mã khá đa dạng. Tại các chợ dân sinh, mặc dù hàng hóa cũng được cung ứng khá dồi dào đa dạng, lượng mua hàng vài ngày cận Tết cũng tăng mạnh so với ngày thường nhưng giá hàng hóa không có biến động bất thường.

Nhìn chung, sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ước tăng khoảng 10% so với tháng thường và tăng so với Tết năm trước. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm qua các sàn thương mại điện tử vẫn được nhiều người lựa chọn nhờ vào sự tiện lợi và nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Ngày mùng 1 Tết, hoạt động mua bán diễn ra rất ít, người dân chủ yếu đi chúc Tết, lễ chùa. Một số cửa hàng tiện lợi của hệ thống siêu thị Circle K và siêu thị Aeon đã mở cửa bán hàng từ ngày mùng 1 Tết.Từ ngày mùng 2 Tết, một số hệ thống phân phối, cửa hàng tiện lợi khác và các hộ kinh doanh cá thể tại các chợ đã bắt đầu mở cửa khai xuân bán hàng trở lại, nhu cầu hàng hóa trong những ngày này chưa cao và chủ yếu tập trung vào các mặt hàng rau xanh, trái cây, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ việc thờ cúng. Do nguồn cung khá dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, sức mua không lớn nên giá phần lớn các mặt hàng giữ ổn định so với những ngày cận Tết. Thị trường nhìn chung bình ổn, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, nguồn cung luôn được bảo đảm.

Theo Vụ Thị trường trong nước, trong ngày mùng 4 Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa bắt đầu mở hàng thêm, mặt hàng được bày bán cũng đa dạng hơn. Tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trên thị trường chưa tăng cao, các mặt hàng được tiêu thụ nhiều vẫn chủ yếu là thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả, thịt bò, thủy hải sản.