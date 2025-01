Mách bạn cách chọn nguyên liệu làm bánh kẹo “handmade” cho Tết đảm bảo an toàn

Chọn bánh kẹo handmade

Trên thị trường hiện nay, các sản phẩm có xuất xứ “nhà làm” được các chị em phụ nữ tin dùng. Vì an toàn vệ sinh thực phẩm được đề cao và tâm lý bánh kẹo nhà làm lúc nào cũng sẽ chỉn chu, kỹ lưỡng nên bánh kẹo handmade đang có xu hướng phát triển vào thời điểm cận Tết. Nhiều chị em phụ nữ ngoài việc tự làm bánh kẹo Tết cho gia đình, còn tự kinh doanh nhỏ lẻ tại nhà.

Ưu điểm của việc tự làm những loại bánh kẹo handmade tại nhà là giá rẻ hơn so với đi mua sẵn, lại không lo mua phải bánh kẹo hàng nhái, hàng gia công kém chất lượng. Không chỉ có cách làm đơn giản, bánh Handmade có đủ các loại với mẫu mã đa dạng, phong phú với rất nhiều kiểu dáng và màu sắc bắt mắt, sinh động tuỳ theo người làm sáng tạo. Vị của bánh kẹo có thể thay đổi, gia giảm cho vừa khẩu vị của từng gia đình nên người ăn cũng an tâm hơn so với các loại bánh kẹo bán sẵn có thể quá ngọt và nhiều chất bảo quản.

Bánh chả lá chanh - một trong những loại bánh handmade rất ngon được nhiều chị em mách nhau làm trong dịp Tết.

Tuy nhiên, không phải cứ làm bánh kẹo handmade là chị em có thể mang đến những chiếc bánh "sạch" đúng nghĩa. Khâu chọn nguyên liệu quyết định rất lớn đến việc bạn có thể làm ra một chiếc bánh, kẹo sạch, ngon hay không.

Nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng



Mua nguyên liệu từ các cửa hàng, siêu thị uy tín là bước đầu tiên để đảm bảo an toàn thực phẩm. Các sản phẩm cần có:

Nguồn gốc rõ ràng: Chỉ mua từ các cơ sở kinh doanh hợp pháp, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bao bì hoàn chỉnh: Nguyên liệu cần được đóng gói kín, có thông tin đầy đủ về ngày sản xuất, hạn sử dụng và thành phần.



Quan sát màu sắc và mùi vị

Màu sắc tự nhiên: Ưu tiên chọn nguyên liệu có màu sắc gần gũi, không quá sặc sỡ vì có thể chứa phẩm màu công nghiệp.

Mùi vị đặc trưng: Nguyên liệu tươi ngon thường có hương thơm tự nhiên, không lẫn tạp chất hoặc mùi lạ.

Ví dụ, bột mì chất lượng tốt thường có màu trắng ngà, không vón cục, trong khi các loại hạt và trái cây khô phải giữ được màu sắc nguyên bản và không bị mốc.

Lưu ý khi chọn các loại nguyên liệu cụ thể

Bột mì

Chọn loại bột mì mịn, không có dấu hiệu ẩm mốc. Hãy thử kiểm tra bằng cách bóp nhẹ, nếu bột không bị vón cục là đạt chuẩn.

Đường

Đường trắng tinh khiết, không bị ẩm ướt hay đóng cục là lựa chọn lý tưởng để làm bánh kẹo.

Bơ và sữa

Sản phẩm từ các thương hiệu uy tín như Anchor, President luôn đảm bảo chất lượng cao. Chú ý bảo quản lạnh đối với bơ và sữa để giữ nguyên độ tươi ngon.

Trứng

Trứng tươi thường có vỏ sạch, không nứt, khi lắc không phát ra âm thanh. Nên mua tại các cửa hàng thực phẩm sạch hoặc siêu thị lớn.

Các loại hạt và trái cây khô

Hãy chọn sản phẩm không bị mốc, có mùi thơm tự nhiên và được đóng gói cẩn thận.

Bánh dứa được người dùng quan niệm là bánh tài lộc nên trở thành món quà gửi tặng nhau đầy trân trọng mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chọn thời điểm mua nguyên liệu

Trước Tết 1-2 tuần: Đây là thời điểm lý tưởng để mua nguyên liệu tươi sống như trứng, bơ, sữa nhằm đảm bảo độ tươi mới.

Sớm hơn từ 1 tháng: Đối với nguyên liệu khô như bột mì, đường, hạt, trái cây khô, bạn có thể mua sớm để tránh tình trạng giá tăng cao cận Tết.

Cẩn trọng với nguyên liệu mua trực tuyến

Việc mua nguyên liệu online đang trở nên phổ biến nhờ tính tiện lợi. Tuy nhiên, để tránh mua phải hàng kém chất lượng, chị em cần:



Chọn nhà cung cấp uy tín: Ưu tiên các cửa hàng có đánh giá tích cực, thông tin rõ ràng và chính sách đổi trả hợp lý.

Kiểm tra kỹ khi nhận hàng: Đảm bảo bao bì còn nguyên vẹn, thông tin sản phẩm chính xác và không có dấu hiệu bất thường.

Bảo quản nguyên liệu đúng cách

Nhiệt độ và độ ẩm: Nguyên liệu cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Các sản phẩm dễ hỏng như bơ và sữa nên được để trong tủ lạnh.

Đóng gói kín: Sử dụng hộp kín hoặc túi zip để bảo quản nguyên liệu sau khi mở bao bì.

Không để gần hóa chất: Tránh đặt nguyên liệu gần các sản phẩm có mùi mạnh như nước rửa chén, chất tẩy rửa.

Tham khảo ý kiến chuyên gia

Tham gia các lớp học làm bánh hoặc theo dõi các kênh hướng dẫn uy tín sẽ giúp bạn nắm vững kỹ thuật chế biến và cách chọn nguyên liệu chuẩn xác. Ngoài ra, hãy lắng nghe tư vấn từ người bán tại các cửa hàng để có lựa chọn phù hợp.

Việc làm bánh kẹo "handmade" không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Tuy nhiên, để thành phẩm an toàn và chất lượng, bạn cần chọn nguyên liệu kỹ lưỡng, tuân thủ các nguyên tắc bảo quản và chế biến. Hy vọng với những gợi ý trên, bạn sẽ có một mùa Tết thật trọn vẹn và ý nghĩa bên những món quà "handmade" tự tay mình chuẩn bị.